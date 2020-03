En las últimas horas se conoció que Revista Pronto cerro en plena época de pandemia del coronavirus y dejó a 200 familias en la calle. La información fue publicada por varios usuarios de Twitter, entre ellos, empleados que quedaron sin trabajo.

Matías Ayrala fue uno de los periodistas afectados. Con gran dolor, lo expresó en las redes sociales: “Hoy a la tarde estaba así. Escribiendo notas para Revista Pronto. Con mi hija en brazos. Feliz. Unas horas después me informaron que Pronto ya no existe más. Adiós trabajo. Despedido en medio de una pandemia. Ya lloré. No me voy a dar por vencido. Te lo prometo, hijita”.

Quien también se hizo eco de la situación, fue Adrián Pallares. El panelista de Intrusos se mostró molesto por la decisión de los dueños de la revista y apuntó contra ellos: “Cerró @Revista_PRONTO, muchos compañeros se quedaron sin trabajo. Mi solidaridad con todos ellos y el repudio a quienes tomaron esta decisión”, escribió.

Sin embargo, no obtuvo la repercusión esperada. Muchos usuarios le pidieron también ponerse del lado de los empresarios que deben solventar todos los gastos en épocas como estas que no se generan ganancias.

Si bien se desconocen los motivos reales por los que las autoridades tomaron esta decisión, se sospecha que tiene que ver con la crisis económica que se vive tras la pandemia del COVID-19.

Días atrás, el trabajador de un cine en Buenos Aires vivió una situación similar, aunque en ese caso, la empresa no cerró. Se le informó a través de un telegrama, que a partir de ese momento, prescindían de sus servicios.

Cabe recordar que Alberto Fernández criticó a los empresarios que despiden a sus trabajadores en medio de la cuarentena. “Es una falta de solidaridad enorme”, expresó durante su conferencia de prensa del domingo a la noche.

Fuente: La Crítica