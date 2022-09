El 11 de noviembre próximo soplará las 60 velitas y al parecer los años le han sentado más que bien a Demi Moore, quien no solo está radiante físicamente, sino que además parece haber dejado bien atrás aquellas épocas más oscuras -adicciones, parejas fallidas, malogrados retoques y hasta confesiones de prostitución y abuso en su juventud-, que más de una vez la llevaron a las tapas de las revistas. Enamorada, con trabajo y proyectos, en armonía con sus familia, la actriz que quedó en el imaginario colectivo principalmente por sus actuaciones en Ghost, Propuesta indecente y Striptease -aunque hizo otras tantas- volvió a ser noticia tras compartir algunas fotografías suyas en las redes sociales, donde se la ve feliz, disfrutando del sol y del mar en la costa francesa junto a su pareja, un chef suizo algunos años menor, que tiene varios restaurantes en el país del norte y es autor de libros de cocina. "Exprimiendo el verano", escribió junto a esas coloridas postales. Y sus seguidores no tardaron en hacerle saber lo hermosa y plena que se ve.



"Impecable", "No te pasan los años", "Escultural", "Brillante", "Una de las más lindas del mundo" son algunos de los piropos que le llovieron a Demetria Gene Guynes -tal es el nombre real de la intérprete, modelo y empresaria nacida en Nuevo México, Estados Unidos- y no son para nada descabellados. Es que al parecer, esta mujer ha sabido transitar tormentas y reconstruirse; y hoy su bienestar no hace más que resaltar esa belleza que hace años supo deslumbrar a la industria del cine.



LOOKS .Ya fuera por gusto personal o para algún personaje de película o serie, Demi ha dado cuenta de sus osados estilos; sin embargo, lo que la caracteriza es su larga melena lacia, al parecer su favorita.