De reunión en reunión y con el escritorio lleno de carpetas, Virginia Agote pasa largas horas en su despacho del Centro Cívico poniéndose al día sobre la amplia temática que abarca su nueva función como secretaria de Cultura provincial. Exdirectora del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson por más de 12 años, las cuestiones relacionadas al arte no le son ajenas, por supuesto, pero su ámbito de influencia ahora es mucho mayor. De la Secretaría de Cultura dependen los museos provinciales, el Teatro del Bicentenario, el Auditorio Juan Victoria, el Teatro Sarmiento, las direcciones de Patrimonio, de Bibliotecas populares, el Mercado Artesanal y la ENERC. Autodefinida "muy organizada", promete un estilo muy presente en todas las áreas, resalta el valor del trabajo en equipo, la transversalidad, la búsqueda de la identidad de cada dirección e institución; y tiene entre sus desafíos lograr armar un plan estratégico en el que confluyan todos los aspectos de la cultura, con identidades claras para desarrollar contenidos y programas a corto, mediano y largo plazo, trabajando también con otras áreas del Ministerio de Turismo y Cultura, otras carteras y también instituciones; y salir de la provincia con la misma propuesta.



En esta nueva gestión funcionarán dos áreas nuevas: la dirección de Acción Cultural, una especie de mano derecha de la Secretaría, que estará a cargo de Daniel Izasa (hasta ahora director de Alianza Francesa); y la nueva dirección de Arte Popular, a cargo de Oscar Matamoros, que viene del Ministerio de Desarrollo Humano, y que será una especie de nexo con los municipios, con la función de hacer un trabajo territorial. "No todas las comunidades son iguales, hay que generar proyectos pensados para cada comunidad, cada municipio" y además de llevar programas, escucharlos, aseguró Agote, quien además afirmó que es necesario "mantener las tradiciones y las culturas populares propias de cada lugar. La identidad local sanjuanina y al mismo tiempo las nuevas expresiones, por ahí vienen de afuera, surgen y se mezclan", opinó.



Sobre el presupuesto para el 2020, la funcionaria consideró que está acorde a los tiempos, resaltó que aunque pueda necesitar ajustes, no repercutirá negativamente en las actividades que propongan. "Hubo un aumento de acuerdo a la inflación, con la conciencia social que hay que tener en estos momentos, porque uno también tiene la responsabilidad desde el lugar que ocupa de evaluar los momentos para cada cosa. En momentos difíciles uno tiene que ajustar un poquito, pero no significa bajar la calidad, ni tampoco la cantidad. Uno va equilibrando concientemente con los tiempos que uno vive", declaró.



Estos son sólo algunos aspectos de la extensa charla que DIARIO DE CUYO mantuvo con la flamante secretaria, junto a quien repasó la realidad de distintas áreas de su incumbencia y temas de interés para la sociedad sanjuanina.



Museos

Hizo hincapié en el trabajo en equipo que logró durante su gestión en el MPBA y confió en la expansión y profundización del trabajo encarado. Resaltó la persona del nuevo director, Emanuel Díaz Ruiz, por su formación y criterio. Además adelantó que considera fundamental crear una red de museos en la que el estado tiene un rol importante para organizarlos y contenerlos: "Una red de museos provinciales, municipales, universitarios, privados, comunales. Todos los museos tienen una identidad y función específica y son clave en el engranaje; y cada uno tiene que tener ese espacio. Y si podemos trabajar en red, es lo mejor. Aprovechar las potencialidades de cada uno", señaló. Agote incluye a los museos universitarios como el Mariano Gambier o el de Ciencias Naturales, cuyas piezas originales son patrimonio provincial, si bien la Universidad tiene la tenencia legal y el Instituto de Investigación lleva adelante esos museos. "Trabajar con la Universidad en esto es clave y no dudo que en esta nueva etapa lo seguirá siendo. Además son dos museos que están en nuevas etapas también", dijo.

>



Literatura

Sobre el desarrollo de la literatura en la provincia, Agote expresó que "en San Juan hay unos poetas maravillosos y escritores que han hecho sus camino de una manera más silenciosa, pero sin dudas creo que es importante fomentar eso y apoyarlos . No solamente económicamente a través de una publicación o encuentros que sí se han hecho, intercambios y posibilidades de mostrar los trabajos afuera, sino que creo que una de las áreas que necesita refuerzos y hay que armar es el área editorial, proyecto que tengo y que vamos a desarrollar. El contenido es muy rico y es fundamental que la Secretaría tenga un proyecto editorial propio. Hay que estudiarlo bien, no quiero adelantarme y quiero hablar con los que saben y vienen trabajando al respecto. Creo que no sólo una editorial a modo de difusión, sino editorial de trabajos propios, textos infantiles, de mitología local, poetas, escritores... cosas que quedan a medio camino o quedan con ediciones menores. La idea es poder tener un proyecto más orgánico".



MÚSICA

Tomó gran repercusión el pedido y aprobación de la Ley de cupo femenino en los escenarios. Consultada sobre si la provincia adherirá a esa norma, Agote se mostró cautelosa pero sí sentó su posición sobre la importancia de la equidad, pero acompañada por el talento. "Me parece que sea un cupo o no, hay mujeres talentosísimas y siempre se busca un equilibrio. En la historia, en el tiempo, sobre todo en algunas manifestaciones musicales, la mujer ha estado un poco relegada también por el contexto de las diferentes épocas. Pero sí me parece que esto se replantee y que la mujer tenga las mismas posibilidades del hombre y con el talento, siempre como premisa, me parece bien que pueda tener su lugar", señaló.



Respecto al reclamo por el edificio propio que mantiene la comunidad del Departamento de Música de la FFHA de la UNSJ, aunque se trata de un organismo nacional en el que administrativamente la Secretaría de Cultura no tiene ninguna injerencia, Agote se mostró dispuesta a poder "colaborar para encontrar una solución", todo en vista de la importancia y el aporte cultural que hacen a la provincia. "Es un tema que me compete porque además mi hija es alumna y lo tengo muy presente, coincido con su necesidad, sobre todo por la importancia que la Escuela de Música tiene y los vínculos que tenemos a través de la Secretaría y lo que aportan culturalmente a la provincia. Lamentablemente es un tema que depende de la UNSJ y no dudo que haya interés, pero entiendo que tienen conflictos con la obra" apuntó.





Artes plásticas



Sobre las artes visuales en general, consideró que lógicamente concentraron su desarrollo en el MPBA, y su idea es seguir apoyando ese impulso y darle continuidad y destacó la importancia de los colectivos de arte. "El nuevo director dará su perfil, que acompañaré y respetaré. De todas maneras, creo que es fundamental apoyar a grupos independientes. Toda sociedad necesita del espacio independiente, no solamente institucional u oficial, porque son respuestas diferentes, esencias distintas. Hay grupos independientes con los que veníamos trabajando en el museo, por ejemplo. Pero quizás no solamente tienen que ser parte de un proyecto del Estado sino ayudarlos para que ellos se desarrollen, algunos ni siquiera quieren dinero, porque son independiente y autogestivos, pero sí se puede generar actividades para sumarlos y destacarlos de alguna manera, y que sigan estando porque es fundamental que crezcan estos espacios".





Artesanos

Agote destacó el trabajo de relevamiento que se hizo en los últimos años desde el área para conocer quiénes son y qué hacen los artesanos de la provincia y aseguró que buscará poner en valor el Mercado Artesanal.



"Me parece fundamental rescatar las técnicas tradicionales, estimular, poder contener y ayudar a los artesanos que tienen este nivel, incluso con premios internacionales; que eso no se pierda y que puedan seguir incluso viviendo de eso. En cuanto al Mercado, sí es un desafío ponerlo en valor, si bien trabaja y funciona muy bien, hay que generar un espacio más amplio donde además de las artesanías tradicionales se pueda mezclar a los jóvenes diseñadores, que también trabajan esas técnicas, que hacen artesanías que tienen una mirada contemporánea y poder tener un selloidentitario regional sanjuanino de nuestras artesanías. Hay que potenciarlo porque es muy rico el nivel que tenemos", explicó.



En cuanto al Paseo de los artesanos que está sobre Av. Libertador, la funcionaria respondió que aunque es municipal, buscará trabajar con conjunto con Capital para mejorarlo. "Sin dudas, además de los artesanos del Mercado, seguramente trabajemos en conjunto con la municipalidad para darle una respuesta a otros artesanos, que por ahí no son de técnicas tradicionales, pero son parte de la comunidad de artesanías y hay que ayudarlos a organizarse", adelantó.





Teatro



Agote destacó el gran desarrollo del teatro local y consideró importante seguir apoyando a los grupos independientes. En la eterna pulseada del teatro local con el foráneo, Agote resaltó a Protea como entidad que permite que vengan obras porteñas. "Creo que es importante todo, porque hay muy buenas obras que la gente no puede viajar a ver. Sostengo que más allá del rubro, lo importante es la calidad en cualquiera de las áreas; ya sea el teatro intelectual, under o lo más comercial. Si se mantiene la calidad, hay público realmente para todo. Es importante cumplir con todas las expectativas, nadie puede decir 'esto sirve y esto no sirve'. Tiene que estar el espectáculo recreativo y el espectáculo más independiente. San Juan ha demostrado que hay público para todo", se explayó.



Teatro del Bicentenario

Destacó la calidad de la Temporada 2020 presentada el viernes último y, consultada sobre el clamor que se escucha en los pasillos del TB sobre la creación de un elenco estable de danza, Agote apoyó las decisiones tomadas por el director del complejo, Eduardo Savastano, de no formar un ballet provincial. "La manera en la que se encaró el tema me parece muy apropiada. No tener cuerpos estables le permite al teatro darle mucho más lugar a más gente con las diferentes audiciones para los distintos espectáculos. Es darle alguna posibilidad a todos para trabajar, por supuesto desde la excelencia, porque lleva adelante los programas de formación de tan alta calidad. En ese sentido es una buena propuesta, porque incluso invitando gente de afuera, el intercambio de artistas locales y de afuera es enriquecedor para los dos. Es una manera que viene funcionando muy bien", dijo.



Otra de las cuestiones espinosas tiene que ver con lo referido a la actuación de artistas populares en el máximo coliseo local, concebido como sala de concierto, ópera y ballet. Agote puso paños fríos al considerar que puede actuar cualquier artista siempre y cuando se mantenga la calidad del espectáculo.



Auditorio Juan Victoria



Con la inauguración del Teatro del Bicentenario, algunas de las propuestas que habitualmente presentaba el Auditorio Juan Victoria pasaron al TB o incluso hubo casos de superposición de actividades. Sobre el rol de ambas salas, Agote consideró que es necesario volver a pensar en la identidad del Auditorio Juan Victoria. "Es uno de los lugares de excelencia de la provincia, sin duda, y que fue muy importante en el desarrollo cultural desde los '70. Sí creo que uno de los desafíos con el Auditorio, que hablamos con el director Rolando García Gómez, es redefinirse; no porque se haya perdido, sino porque los tiempos cambian. La apertura del Teatro del Bicentenario tuvo un gran impacto también en la vida del Auditorio y su comunidad. Creo que el desafío es que cada espacio tenga su identidad y una función específica. En eso estamos, eso vamos a hacer, como amerita semejante institución que es el Auditorio, no sólo querida, sino con un prestigio nacional e internacional", subrayó.