Marcos Urisa

El Estadio del Bicentenario recibirá esta tarde la segunda fecha del Rugby Championship, el torneo más prestigioso del Hemisferio Sur, en el que se enfrentarán las selecciones nacionales de Argentina y Australia. Como es habitual en cualquier evento deportivo de esta jerarquía, se comienza con la interpretación de los himnos nacionales de cada país. En esta ocasión, con Los Pumas y los Wallabies en el campo de juego, ese momento contará con la participación de nueve voces sanjuaninas. Algunos debutando y otros sumando experiencia en este tipo de actuaciones especiales, los elegidos son Daniel "Lechuga" García, los hermanos Melisa, Pablo y Leo Quiroga, Cande Mallea, Ignacio Achem, Adolfo Vidable, Paloma Gómez y Agustina Rivera. El otro condimento, que no es común, es que tendrán un acompañamiento musical en vivo, con la actuación de los músicos Carolina Pedraza (viola), Nehuén Ibazeta (violín), Emanuel Lucero (flauta traversa) y Cristian Martínez (guitarra), quien además es el director musical.



Martínez contó a DIARIO DE CUYO que eligió las voces buscando variedad. "Quería hacer participar a artistas de diferentes géneros musicales, del rock, folclore, pop, la cumbia o el melódico, para que aporten algo distinto al Himno o a lo que la gente está acostumbrada a escuchar" comentó sobre la elección de los cantantes. "Es complicado el acompañamiento en vivo, no es habitual, así, pulsado y cantando en vivo. En general se hace con pista y la voz también pre grabada" dijo Martínez que tiene trayectoria en el ámbito de la música después de ser varios años guitarrista de King of Banana e integrante de Omega. "Siempre he buscado darle un color distinto cada vez que lo hacemos y cada cantante aporta lo suyo" agregó el productor musical que también tuvo a cargo el mismo segmento que ahora en otros eventos deportivos como la presentación de la vuelta de San Juan en Buenos Aires, el Torneo de las cuatro naciones de Handball, peleas importantes de boxeo y la Copa Davis que se hizo aquí recientemente.



De todos, Melisa Quiroga es la que más veces fue convocada para interpretar la canción patria en distintos espacios y esta es la tercera en un espectáculo deportivo relevante. "Es una responsabilidad, porque la gente espera que lo cantes bien, perfecto, como se viene cantando toda la vida. Podés innovar de alguna manera, hacer algunos arreglitos, pero siempre siendo fiel a la versión original, porque aquí la gente es muy patriótica con el Himno" expresó la artista, que sobre los desafíos de actuar en un estadio a cielo abierto apuntó: "Te preparás distinto, porque con todos cantando hay mucha interferencia a nivel musical, la voz de la gente se mete por el micrófono, es maravilloso, pero hay que concentrarse mucho para no fallar, porque la gente va cantando 3 o 4 segundos más tarde por el delay con el que escuchan el sonido", compartió.



Para Vidable, vocalista del grupo folclórico La nota, que sea un partido de rugby tiene un matiz especial. "Con el sentimiento con el que cantan el himno Los Pumas hace que la sensación sea distinta, el sentimiento de arraigo, hace que te tiemblen las piernas al escuchar las estrofas", comentó el artista, que también estuvo en la previa del partido Argentina-Nicaragua, en 2019, con Messi a metros de él.



Para Cande, es "una experiencia sumamente emocionante" entonar junto a colegas y frente a todo el estadio el Himno. "Estoy agradecida por la convocatoria, que significa una confianza puesta en mí y por eso vamos a darlo todo", sumó la cantante.



Luego de la interpretación de la canción patria argentina, será el turno del himno australiano, que correrá a cuenta de Melisa, Cande y una voz nueva, Agustina Rivera. Ella es bailarina clásica, estudia teatro hace varios años y como siempre le gustó cantar, comenzó a tomar clases y lo implementa como recurso escénico. Pero esta vez le tocará probarse ante miles de personas y cantando en inglés, idioma que maneja bien porque estudió en escuela bilingüe y se considera una autodidacta. "Usualmente cuando se toca el himno extranjero se pone una pista y cantan los jugadores; me parece muy lindo gesto de parte de la provincia buscar a músicos que puedan estudiar otro himno, aprenderlo, interiorizarlo por respeto al equipo. Siento que es hacerlos sentir como en casa. Me siento muy privilegiada" opinó Agustina, que contó que tuvieron que hacer algunas correcciones a la pronunciación para que sonara lo más parecido al inglés australiano.



Todos los artistas consultados coincidieron en que este tipo de actuaciones implica un público que puede ser diferente al que suele frecuentar sus shows. Este efecto se potencia si hay una transmisión televisiva de gran alcance, como es el caso, que convierte a este escenario en una vidriera importante.



"Siempre hubo eventos grandes en la provincia, por suerte nos han tenido en cuenta. Siempre te dan esa visibilidad. Claro que hay que responder a la exigencia y estar a la altura. Si se está a un buen nivel artístico, siempre se pueden juntar cultura y deporte", apuntó Melisa sobre su desempeño y el de sus hermanos, para quienes será "la primera vez de los tres juntos en un himno". "Y es también una vidriera para San Juan. Creo que muy pocas provincias hacen esto de que se cante en vivo en un estadio, con todas las complicaciones que eso implica. Estamos a la altura y San Juan siempre ha sido pionero" apuntó Quiroga, algo que también destacó Pedraza. "Tiene gran importancia posicionar a la provincia como un lugar donde cultura y deporte son pilares para la construcción de nuestra identidad como pueblo", manifestó.



"Lechuga" García, por su parte, calificó la experiencia como "increíble cada vez", ya que también estuvo en el partido de la Selección; y destacó el grupo humano que se forma. "Es impresionante, con los que compartí y con los que ahora me tocan. Son muy profesionales y muy buenas personas. Para mí es una experiencia soñada, todo cantante quisiera estar ahí y por eso lo hacemos con mucha responsabilidad", cerró el folclorista.



Esta tarde, más allá del resultado deportivo, un potente selección de músicos locales también mostrará su potencial al mundo.