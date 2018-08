Mirtha Legrand festejó los 50 años de almuerzos en programa para el recuerdo en el que develó secretos a los espectadores y recibió varias sorpresas.

"La Chiqui" estaba tan contenta que habló de su edad sin dudar. “Esto no sé cómo decirlo, no me gusta decirlo pero lo tengo que decir: el 23 de febrero de 2019 esta persona que ven aquí va a cumplir 92 años" y agregó “Toda una vida dedicada a esto. Y acá estoy, entera”.

En la mesa junto a la conductora se sentaron Ricardo Darín, Adrián Suar, Diego Torres y Martín Bossi.

Mientras, distintos artistas recrearon los momentos más destacados del programa que hizo historia en la tv nacional, en un mini film dirigido por Luis Barros. (El histórico insulto de la diva, también fue replicado). Entre los actores del sketch figuraron Valeria Lynch, Mariana Fabbiani, Ángela Torres, Tini Stoessel, Juana Viale, Marcela Tinayre y Laurita Fernández.

Además, muchas celebridades le dedicaron un mensaje especial a Mirtha que, como ninguna otra estrella argentina, ha tenido una permanencia en el medio. El saludo que más ruido generó en las redes sociales fue el de la otra gran diva de nuestra televisión: Susana Giménez.

"Hola mi amor, mi reina", se escuchó del otro lado. La voz, inconfundible. Era Susana Giménez. "Feliz cumpleaños. Feliz cumplealmuerzo. Te veo rodeada de amor y caballeros tan elegantes", destacó la conductora estrella de Telefe.

Para finalizar, Soledad Pastorutti y Diego Torres dieron un espectáculo musical en vivo para homenajear a "La Chiqui" de todos los argentinos.