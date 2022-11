Alas 22:15 puntual, comenzó una nueva gala de eliminación de Gran Hermano. El popular reality emitido por Telefe sigue adelante, y en un domingo de mucha emoción, un participante quedó expulsado del juego, en el marco de una noche en la que hubo enormes tensiones.

Santiago del Moro dio por iniciada la emisión, y rápidamente anunció: “Hoy es el día más complicado de la semana, es el día que uno de ustedes abandona la competencia. Y hoy Walter, Juan, Nacho, Dani o Agustín abandonan la casa”. Al momento de tomar la palabra, Juan comentó: “Estoy un poco nervioso, como todos los domingos, pero me tengo fe, confío en la gente vio y escucho todo, siento que me voy a quedar”. En su turno, Nacho agregó: “Estoy también nervioso, pero con confianza”, luego Alfa dijo: “Estoy bien, tranquilo, esperando”. Más adelante, Daniela confesó: “La fe es lo último que se pierde, mis compañeros me dieron una contención divina, me siento muy contenida y acompañada”, y Agustín concluyó: “Estoy en paz, tranquilo, con mucha confianza y esperando la decisión de la gente, que me viene bancando semana tras semana”.

A continuación, y entre aplausos, llegó un clip con todos los choripanes que Del Moro les prometió a los chicos, y que efectivamente ingresaron a la casa para el almuerzo del domingo. Luego de eso, se emitió un clip con la cena de los nominados, en donde estuvieron los cinco protagonistas que fueron a placa. Una vez más, Juan habló sobre la confianza que se tiene, a pesar de estar siempre nominado, mientras que Daniela aseguraba estar “disfrutando del proceso”, porque en parte la nominación le suponía conocer al público y cuál era su posición.

Con respecto a la prueba semanal, el objetivo era pedalear en dúos sobre un vehículo de agua, la distancia que existe entre Buenos Aires y Uruguay. De ese modo, durante 24 horas se debían turnar para pedalear la mayor cantidad de kilómetros que pudieran. Y a las 22:40, la voz de Gran Hermano anunció cuántos eran los kilómetros que debían alcanzar, que se reveló que eran justamente 69, como los que ellos habían alcanzado. Entre gritos y abrazos, los participantes festejaron el lograr de superar por primera vez, una prueba semanal.

Luego de muchos nervios entre los jugadores, a las 22:47 Del Moro anunció que cerraba parcialmente la votación, para anunciar quién era el participante con la menor cantidad de votos, que quedaría salvado de la eliminación. A continuación, el conductor ingresó en la casa a través del monitor, y ante la atenta mirada de todos los nominados, les contó que el primero en garantizar su permanencia en el reality, era Agustín. El jugador saltó del sillón con franco entusiasmo, y hablándole a cámara, le agradeció al público y aseguró que mañana “empieza el juego”. Al momento de abrir el sobre con el porcentaje, se reveló que Agustín solo había recibido el 0.78 de los llamados en su contra.

A continuación, Santiago nuevamente convocó a todos los participantes al living de la casa, para informarles quién era el segundo de los nominados que iba a quedar afuera de la zona de peligro. Y después de mirar el sobre en silencio, el conductor reveló: “El segundo jugador que debe desarmar su valija porque continúa en competencia, por decisión del nuestro público, es Nacho”. Y sin perder un minuto, sorpresivamente luego anunció el tercer salvado por la audiencia.

“Nacho y Agustín desarmaron la valija, quedan Walter, Juan y Daniela”, dijo el conductor en los minutos previos a conocer quién sería el nombre que escondía el sobre. Daniela no podía contener su llanto, y aseguraba “Soy una bomba de tiempo, tengo muchas emociones juntas. Tengo felicidad, muero por quedarme, pero sé que existe una posibilidad de irme, no me quiero ir”. En su turno, Alfa confesó: “Siento un poco lo mismo, con ganas de quedarme, de seguir”. Pero sin miedo a avivar el fuego de la rivalidad, Juan no se achicó y expresó: “Estoy con muchas ganas de quedarme, y deseo en el alma que en ese sobre esté Daniela, porque quiero que se quede ella. Yo quiero que se vaya Alfa”. Lo que sucedió, efectivamente, fue que ella se salvó.

En ese instante, se dio un nuevo momento de mucha tensión, cuando en los minutos previos a descubrir quién era el eliminado, Alfa se refirió al condenable episodio que protagonizó con Coti. Y allí, el participante aseguró: “Eso fue una broma que se hizo acá, hicieron toda una historia para acusarme a mí, pero está todo perfecto, porque yo sé quien soy”. Finalmente Del Moro reveló que por Juan era quien debía abandonar la casa. El jugador se fue a su habitación, y entre lágrimas Nacho lo abrazó.

Una vez que Juan se retiró, la Tora, una de sus grandes aliadas, tuvo un fuerte cruce con Alfa, que terminó con la participante yéndose a su cama, desbordada por una mezcla de bronca y angustia.