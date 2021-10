La tercera semana de Bake Off Argentina llegó a su fin y, luego de la eliminación de Gabriel y Belén, este domingo llegó el turno de conocer quien sería el tercer participante en dejar el reality gastronómico.

En ese sentido, Paula Chaves fue la encargada de explicar la difícil consigna de la noche: los concursantes tendrían preparar una torta de “terror” y diez cake pops acordes. En un ida y vuelta con la conductora y en contexto con esta temática, Damián Betular confesó a que es lo que más le tiene miedo: “Al avión, le tengo terror”, señaló.

Lo cierto es que la torta a realizar debería tener, al menos, doce centímetros de alto, un sabor de bizcochuelo y dos rellenos elaborados. Para todo esto, contarían con dos horas y media, aunque Emiliano tendría diez minutos extra por haber ganado dos pruebas de la semana, y en el caso de Silvina, Gianlucca y Hernán gozarían de cinco minutos adicionales. Luego, sería el turno del resto de los participantes.

Una vez que pusieran manos a la obra, fueron varios los que tuvieron inconvenientes con la decoración, aunque todos sabían que no había tiempo para lamentos. Sin embargo, fue Betular el primero en notar que Celeste no estaba en su mejor día. “¿Estás bien?”, le preguntó. A lo que ella respondió, visiblemente conmovida: “Estoy media caída, sí. Temas de casa, estoy extrañando mucho”. Muy comprensivo, el jurado le expresó: “Es difícil, pero es un ratito, después uno vuelve a casa a cocinar y a la vida que tenía. Esto es un ratito y un sueño de mamá, que es importante también. Así que no me tires la toalla, en serio, vamos, que va a estar contento el gordo”.

“¡Pasteleros, un paso para atrás!”, dijo la conductora una vez finalizado el tiempo. Acto seguido, comenzaron las devoluciones, algunas con más éxito con otros. Para definir al pastelero estrella de la semana, los jurados llamaron a Hernán y a Kalia, aunque finalmente el delantal celeste se lo terminó llevando la profesora de pintura.

Pero el momento más difícil de la gala llegó cuando pasaron al frente a Gianlucca, Celeste y Ximena, que fueron considerados como los que peor performance tuvieron. Primero salvaron a Ximena, por lo que el mano a mano se definiría entre el estudiante de economía y la licenciada en turismo. “El pastelero o pastelera que sigue en competencia en la carpa de Bake Off Argentina es...Gianlucca”, anunció Chaves.

“La verdad es que estoy contenta, más allá de que yo soy re llorona, creo que se dieron cuenta. Me emociona mucho haber pasado por acá, porque ya desde el momento del casting me di cuenta que es esto. Le contaba a mi marido que siempre admiraba a las personas que desde chicos tenían en claro qué es lo que querían hacer y qué es lo que les apasionaba. Y yo siempre fui probando, yendo y viniendo, no terminaba de encontrar qué era lo que realmente quería hacer. Y me di cuenta que me encanta, haber tenido la posibilidad de cocinar todos los días, es espectacular esta experiencia”, expresó la flamante eliminada.

Dolli Irigoyen la despidió con unas cálidas palabras: “Celeste, fue muy lindo tenerte, creo que tenés un gran futuro, que tenés que trabajar mucho más. Prueba y error es la mejor forma de aprender pastelería, así que adelante. Te auguro lo mejor para tu futuro pastelero”. Pamela Villar, por su parte, también fue en ese tono. “Se nota que te gusta, lo has demostrado, y qué bueno que te haya servido la experiencia de Bake Off para reconfirmar que es lo que realmente querés hacer de acá en adelante”, le dijo. Por último, Betular le expresó: “Nunca es tarde para darse cuenta y probar lo que quieras en la vida, y creo que hay muchas Celestes en la casa que se van a sentir identificadas como madre. Que se animen, es importante. Tenés el ingrediente principal que es el amor. Cocinar con amor es muy importante, así que andate muy contenta y con la frente en alto”.