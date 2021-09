Este fin de semana estrena una nueva creación del músico Ignacio Mazzuco en co-dirección con el actor Juan Diego Massut: Anju. Una propuesta escénica en un espacio no convencional (una casa suburbana), un domicilio particular que plantea la dinámica del encierro, aprovechando los diferentes ambientes del edificio, y con los espectadores adentro. Se trata de una puesta performática que parte de un disparador: el poema Miedo de Alejandra Pizarnik. "Trabajamos mucho desde la evocación y la simbología, se podría decir, desde un mundo interno que, a la vez, transmitirá una experiencia inmersiva, en el sentido que el espacio escénico es compartido entre el personaje y el espectador. Se generan ciertos puntos de vista acotados, para sugerir y no explicitar", explicó Mazzuco. Para encarar la obra, se conformó un elenco concertado con los performers Laura Villagra, Gabriela Prior, Pablo Pérez, Mayra Peinado y Nicolás Mattar. Además, cuenta con el diseño de iluminación de Fernando Torres. "Se trata de generar una posible forma de interpretar un mundo interno en un estado de contingencia. Porque es lo más apropiado dentro de una obra performática que trabaja un lenguaje que tiene que ver con lo evocativo y lo simbólico que hace que no haya una idea de transmitir un mensaje en particular", afirmó el co-director. Con una fuerte influencia multidisciplinaria, tanto músicos, actores y bailarines han desarrollado el montaje de la obra durante varios meses, pero la idea dramatúrgica fue diseñada durante la cuarentena del año pasado. Por ello, el concepto del encierro es un punto clave para comprender la elección de buscar un domicilio particular como espacio escénico, lejos de la clásica estructura de una sala teatral a la italiana. La angustia y la soledad en cuatro paredes remiten justamente a la raíz 'anju' de la palabra 'angustia', que lleva la obra como título, que evoca la idea de ajustado o asfixiante", mencionó el autor.



El estreno es este sábado 18 y domingo 19, con funciones a las 21 y a las 22. Cupo para 12 personas por función. Entradas $300 y dos por $500. Reservas: 1150044024.