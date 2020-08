Cuando se desató la pandemia y el teatro en el mundo cerró sus puertas al público con el fin de evitar la propagación del virus Covid-19, se paralizó la actividad por tiempo indeterminado. Algunos artistas pudieron adaptarse a las circunstancias, otros no tanto y hubo quienes buscaron alternativas para no dejar de estar activos. La exploración y experimentación con las nuevas tecnologías y las modalidades remotas, fueron una variante utilizada por numerosos hacedores de las artes escénicas. Es el caso de Zoom, la plataforma pensada para videoconferencias, que fue aprovechada para ofrecer espectáculos; aunque también fue puesta en tela de juicio entre los elencos independientes, varios de los cuales clasificaron estas obras en un género llamado "teatro virtual", que presenta un formato con sus propios retos y cuestionamientos, pero que resulta accesible para la interacción con el espectador, a apenas un "clic" de distancia. De ahí nace Resquicio, el primer festival de teatro internacional con este formato, que reunirá a elencos de diversos géneros y corrientes estéticas tales como el teatro realista, comedia contemporánea, teatro físico, danza teatro, teatro experimental, improvisación teatral, provenientes de Perú, Argentina y Puerto Rico. De este evento -que tendrá lugar del 24 al 30 de agosto, ver aparte- participan dos obras argentinas de teatro físico, pertenecientes al grupo SPI - Salas PanInmersivas- : "Giroscopio" y "Era Marea", con ADN local. Creación colectiva de artistas sanjuaninos y de Buenos Aires, dirigida por Fran Cantó, cuenta con la asesoría en "poética de los cuerpos" de Ada Valdez y con la interpretación de Carla Bacchiocchi, María de Pablo, Ana Luz Furth y Ezequiel Insa Balderrama.



En la pieza hay cuatro entidades (personajes) encerradas en realidades ilusorias que se enfrentan al desafío de tener que transformar sus tendencias emocionales. Es la primera producción que hizo el grupo SPI en la virtualidad, fruto de la idea de Cantó y Santiago León.



"Si es o no teatro, es un debate es lógico y me parece sano y necesario. No nos corresponde a nosotros poder definir lo que hacemos, pero sí puedo decir que resulta en un hecho híbrido, que empieza a gestarse con diferentes lenguajes expresivos en donde se suma lo tecnológico y la virtualidad. Es muy interesante y novedoso y está bueno abrazar lo desconocido, ampliar horizontes y ver qué sucede. Lo que rescato es que no nos quedamos quietos en este contexto de pandemia", remarcó en comunicación con DIARIO DE CUYO, Fran Cantó, actor y performer, director y dramaturgo.



Como la acción cultural está en crisis, los artistas que abordan esta manera de proponer teatro, desde la virtualidad, consideran que el acceso a los bienes culturales o a los hechos artísticos por parte del público no se agota en la presencialidad; entonces el streaming es tomado en cuenta como un mundo de nuevas y amplias posibilidades: "No podemos quedarnos atrás en los tiempos que nos tocan y desde nuestro lugar nos repensamos como artistas y como seres humanos. Más que urgencia, siento que estamos haciendo respuesta, ser conscientes del momento que estamos viviendo y poder transformar adversidad en oportunidad", señaló Cantó, quien fue uno de los artistas que compartió varias puestas junto a Ada Valdez en Lunatics Danza Teatro; y quien también consideró destacable en este tipo de performances digitales, y especialmente en su propuesta, la posibilidad qe le brinda al espectador de interactuar, tomando decisiones sobre lo que sucede y modificando el curso de la obra.



Sobre Resquicio

Teatristas virtuales de Puerto Rico, Argentina y Perú se unen al primer encuentro organizado por los puertorriqueños Janilka Romero y Luis Rivera Figueroa. Del 24 al 30 de agosto contará con una cartelera de presentaciones en vivo por Zoom, Instagram, Streamyard, Youtube y TeVilive. Participarán Janilka Romero con Matemos el Teatro: Manifiesto de Teatro Virtual; Artescena (Puerto Rico) con la adaptación virtual del El Método Grönholm; TeVi (Perú) con el unipersonal dramático Muerde; La V (Puerto Rico) con la pieza experimental Etude No. 1; LIPIT - Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral (Puerto Rico); Viviana Calderón y Paola Torres (Puerto Rico) con la exploración de danza-teatro (Des)cansarse. Además, habrá diversos talleres de creación virtual y conservatorios, moderados por la revista Falso Mutis con panelistas internacionales. Para acceder a las obras y tener las entradas digitales en www.falsomutis.com o escribir al correo electrónico manifiestovirtual@gmail.com.