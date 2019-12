Mesías. La serie que arrancará el 1 sobre un carismático personaje cuyos adeptos creen que hace milagros

Para los que prefieren pasar las vacaciones prendidos a Netflix, enero llegará cargado de novedades, desde series y películas, hasta documentales e infantiles.



Entre lo más destacado, se encuentran las tiras originales de la plataforma como es Mesías, desde el miércoles 1, con Mehdi Dehbi y Michelle Monaghan. Provocativa para algunos, escandalosa para otros; en este thriller de suspenso, una oficial de la CIA deberá investigar a una extraña figura que ha emergido en Medio Oriente, cuyos seguidores creen que puede hacer milagros. Mientras cultiva adeptos, irá creciendo el interés por el carismático personaje. ¿Será una entidad divina o un estafador? Creada y escrita por Michael Petroni, con la producción de Andrew Deane, Mark Burnett y Roma Downey, tendrá 10 episodios y no solamente se podrá escuchar en inglés, sino también en los idiomas originales en que los personajes deberían hablar en cada país. Ese día, también llegará The Circle, una suerte de reality que pregunta hasta dónde se puede estar dispuesto a llegar en las redes sociales por 100 mil dólares.

AJ and the Queen. Llegará el viernes 10, sobre un drag queen y un pequeño de 11 años.

Drácula. La nueva adaptación en formato miniserie del conde de Transilvania, arribará el 4.

El sábado 4, hará su arribo el nuevo Drácula. De los responsables de Sherlock, la miniserie inspirada en la novela de Bram Stoker, girará en torno al danés Claes Bang como el temible conde de Transilvania.



El viernes 10, aterrizará AJ and the Queen, una hilarante tira sobre una drag queen que pasa por una mala racha y cruza Estados Unidos con un niño huérfano a bordo de su camioneta, protagonizada por el popular presentador RuPaul, también uno de los creadores junto a Michael Patrick King (de Sexo en Nueva York, The Comeback).



En tanto que, el viernes 17, vendrá la serie de terror Ares -cuya protagonista se une a una sociedad de estudiantes secreta de Ámsterdam y paulatinamente advertirá que se trata de un lugar demoníaco-; y el martes 31, el de Ragnarok -sobre jóvenes de una escuela secundaria que se enfrentan a un mundo de cambios vertiginosos-



Además, será el turno de la vuelta de Anne whit an N en su temporada final (el 3), Titanes 2 (el 10), Grace and Frankie 6 (el 15), El mundo oculto de Sabrina 3 y The Ranch (el 24) en su culminación, entre otras. Como para pasar el calorcito sin despegarse del control remoto.

Otras alternativas



Por otro lado, el catálogo de enero, también presentará buenas nuevas en películas con la española Quien a hierro mata, sobre la llegada de un exconvicto narco a una residencia de ancianos que crea un dilema y abre viejas heridas, con Luis Tosar (el 15); además de Diamantes en bruto, con un deudor joyero de Nueva York que deberá arriesgarse a todo o nada, a cargo de Adam Sandler (el 31) y Vivir dos veces con el argentino Oscar Martínez en el rol protagónico (el 17). Y en el mismo listado llegarán films como Todas las pecas del mundo y la premiada Teoría del todo (el 1), y Todo todo (el 19).



En materia de especiales, el mes traerá producciones como El sexo, en pocas palabras narrado en inglés por la actriz y cantante Janelle Monáe (el 2); y Cheerleaders en acción, sobre Corsicana, una pequeña localidad texana famosa por las mejores porristas del mundo (el 8). Infantiles como Tut Tut Cory Bólidos (el 4), basado en los juguetes Go! Go! Smart Wheels; y Kipo y la era de los Magnimales (el 14); y el debut del animé Scissor Seven (el 10), Ninokuni (el 16) y Saint Seiya: Los Caballeros del Zodíaco, parte II (el 23)





