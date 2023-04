Regresa uno de los eventos más convocantes para la comunidad sanjuanina, el Gamer Fest en su edición 2023 retoma las experiencias pasadas para brindar nuevas propuestas de entretenimiento en el Centro Cultural Conte Grand. En esta oportunidad, el llamado será a que participen gamers de todas las edades, con el fin de reunir a jugadores clásicos y retro, con aquellos que usan los juegos más modernos del momento. El punto es que en una misma instancia, se crucen varias generaciones de jugadores. No es sólo eso, también están invitados los cosplayers para celebrar una importante competencia con premios en efectivo. Para el certamen, se disputarán premios por 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos. También, habrá un espacio para competencias de Just Dance 2019, el videojuego de danza y coreografías por excelencia de la industria. Los que quieran participar, podrán competir por premios en efectivo, en los tres primeros puestos. Mientras que la zona de juegos, habrá de todo: desde juegos arcade, consolas de Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4 y Playstation 5, con los mejores juegos de cada generación de consola. Además, el público podrá disfrutar de recreos en puestos gastronómicos y ventas de productos temáticos. Y el escenario principal, habrá una "tecno arena" de Valorant, el hero shooter en primera persona multijugador competitivo que más está sumando jugadores en la actualidad. Como a la primera edición de 2022 asistieron unas 4 mil personas, en esta oportunidad se estima superar esa cifra. Ismael Mansur, representante de Lag Sports, empresa organizadora del evento, dijo que "esta Gamer Fest se distingue de otros eventos (Zero Fight o Día del Gamer) porque une a varias generaciones de jugadores y aficionados por los juegos, el animé y el cosplay. Esto es por el tipo de juego a que cada joven o adulto prefiere practicar. En los retro (los clásicos de la década del 80 y del 90) los padres disfrutan junto a sus hijos en un arcade, de la misma manera que los más chicos usan consolas de nueva generación. Estos momentos que se generan son especiales para las familias".

La invitación es para este sábado de 15hs a 21hs con entrada libre y gratuita.