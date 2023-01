Se liberó de la tutela de su padre, pero Britney Spears (41) no ha logrado recomponer el vínculo con la familia. Luego de varios rounds, y entre otras cosas, su hermana menor Jamie Lynn (31) declaró que fue muy duro ser la hermana de un icono como "la princesa del pop' y Britney no se quedó callada. "Honestamente, me deja alucinada las dificultades que dices haber tenido al tenerme como tu hermana. ¡Lamento que te sientas así, pero nunca toques mi pie roto en una cocina diciéndome que vaya al médico porque mi infección del pie podría infectar a tus hijos!', replicó enojada.