En 2016 inició un camino a partir de la conformación de un nuevo grupo llamado Tiembla Tierra. El estilo que adquirió influenciado por el hard rock y el metal de grandes como Pantera, Dream Theater, Pheripery e Iron Maiden, marcó una etapa en la carrera musical de Roby Mondaca, con un sonido moderno y riffs potentes. Sin embargo, la pandemia reciente anotó un antes y un después. Tras un intenso proceso de autorreflexión y autoconocimiento llegó a la conclusión de que había algo pendiente por hacer. El confinamiento no fue un factor limitante, al contrario, lo tomó como un momento oportuno para emprender algo que estaba latente: encarar un proyecto solista. De esta forma, cuando tuvo todas las piezas en su lugar, Roby encaró su primer concierto bajo esta modalidad, cuyo debut será el sábado 7 de mayo en el Cine Teatro Municipal de Capital.



"En los 40 años que llevo haciendo música, tenía muchas ganas de hacer esto y como no soy un tipo que me quedo quieto en el mismo lugar, decidí llevarlo de manera paralela con Tiembla tierra, con canciones de autoría propia", explicó el cantante y compositor sanjuanino a DIARIO DE CUYO.



En esta etapa que abre, Roby incorporará canciones que "han signado la vida de muchos amigos", como él define. "Escribo verdades, basado en sentimientos y experiencias propias sobre cosas que le ocurren a un ser humano corriente", dijo.



La propuesta del músico reside en una potente y moderna impronta que por primera vez incorpora el sonido del teclado a una formación rockera. La fórmula que acompaña a Roby se conforma con Nicolás Masud en guitarra, Alberto Montaño en batería, Lucas Mercado en bajo y Milagros Fonzalida en el teclado. "Con este proyecto siento que estoy en cierta madurez, las notas del teclado de Milagros enriquecerán mucho lo que pueda escuchar el público. Jugamos con eso, en la amplitud de tener más melodías y que sean agradables al oído", dijo Roby.



A la hora de componer, contó que atravesó este proceso de introspección necesaria que lo ayudó a componer nuevas canciones. "Me gusta mucho la música clásica y como me transmite sensaciones, me dejo llevar. A partir de ahí creo la melodía adecuada, después le pongo la letra, me tomo el tiempo para comprender y prever la canción. La música me dicta como tengo que cantar y de qué tengo que hablar. A esta forma la fui aprendiendo con los años porque soy autodidacta y como no sé de música, no estudié en una academia, pero desde los cinco años que practico con mi papá que hacía folklore, vengo cultivando la música para que ella me elija como su voz parlante y que sea solo un intermediario con el público", expresó el rockero. Además, consideró que la música fue un elemento importante en su vida: "En medio de la pandemia que afectó a todo el mundo, a mí me salvó la música. Gracias a ella no caí en la depresión. Por eso lo escribí en "Alguien vendrá por mí ("manteniendo fría mi mente / puedo sobrevivir porque antes de la medianoche... alguien vendrá por mí"). La música me ayudó a explorar más la composición y encontrarme conmigo mismo, a saber lo que tenía que dejar de lado, actitudes, personas, lugares y situaciones negativas; y saber de lo que tenía que ocuparme", agregó.



En este momento Roby prepara los últimos detalles para el debut con canciones de repertorios pasados y nuevas obras que ya están listas para grabarse, tanto para Tiembla Tierra como para su fase solista. También tiene ofrecimientos para actuar en Mendoza y otras ciudades en los próximos meses.



DATO

Roby Mondaca. Sábado 07 de mayo a las 21hs. en Cine Teatro Municipal. Entrada general $400, en boletería y Access Go.