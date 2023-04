Estrenada a fines de 2022 y con diez funciones realizadas, llega, en plena gira federal, la obra "Todavía no: lo importante es acordarse", es un unipersonal que mezcla la comedia y el absurdo, con el teatro de objetos para contar la situación de una mujer que trata de reconstruir su pasado, antes que lleguen sus horas finales de vida. En esta situación, de una noche de insomnio, la protagonista Laura Copello dará vida a un personaje de avanzada edad que intentará por todos los medios ahuyentar a la muerte. Esta puesta, que proviene del teatro independiente de Rosario, hará su debut en la provincia, precisamente en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario el próximo 6 de mayo (ver dato).

Dirigida por Felipe Haidar de Santa Fe, protagonizada por Copello de Rosario y con la técnica visual de Flavia Giscera, de Reconquista, la obra busca circular por otras ciudades del país. En su recorrido por Cuyo, que comenzó por Mendoza, ahora le tocará el turno a San Juan y en las vísperas, la actriz habló con este medio. "Me parece una oportunidad hermosa porque será nuestra primera vez en conocer el teatro sanjuanino y llegar a nuevos espectadores, para tratar de comprender si lo que construimos, es cercano a cada uno. Es compartir en otros espacios y en otros públicos, lo veo saludable", dijo Copello. Si bien el tema de la muerte es universal y siempre genera profunda angustia en la vida real, la puesta lo trata con humor y ternura, a partir de los pensamientos de la protagonista. "En esta noche de insomnio, ella quiere reconstruir su vida, con pequeños paisajes o películas de sus recuerdos. Lo que tiene la memoria, que a veces nos traiciona, a veces nos devuelve pedacitos, nos fragmenta, nos cuenta a su modo, una manera de reconstruirnos. Que nos permite pensar cómo evadir a la muerte. Ella lo hace en esta habitación caótica de cosas y de manera desordenada, el espectador es testigo de lo que le pasa", explicó la actriz.

Para no sufrir, arma estrategias para ahuyentar a la muerte. "Esto está vinculado a lo que nos pasó con la pandemia. Estar aislados y rodeados de complejas situaciones. Con lo que queda de vida, esta mujer busca en sus recuerdos una mejor manera de sobrellevarlo. Creo que es un aporte a la construcción de la memoria, pero no sólo individual, también colectiva sobre lo que nos sucede y nos ayuda a pensar que es posible hacer un mundo mejor. No hay una idea trágica sobre la muerte, sino que lo enfrenta de forma disparatada", señaló Copello.

Por lo tanto, la intención de la puesta es transmitir un mensaje esperanzador.

Muchas de las situaciones que atraviesa el personaje provienen de historias reales de Laura que fueron llevadas a la ficción. Este proceso ayuda a que la obra y por lo tanto, el personaje, sea creíble, puesto que apela a la conexión de la actriz con sus emociones en pleno escenario. "Me siento conecta a mis recuerdos, a los objetos y las imágenes, entonces eso me emociona y se arma un mundo muy potente en escena: la de una mujer reflexionando sobre su propia vida", definió Copello.

Por último, la actriz rosarina hizo la invitación al público sanjuanino para que no pierdan la posibilidad de vivir una experiencia amena: "Deseamos que muchos se acerquen a esta propuesta y tenemos muchas expectativas, considero que de este modo, el teatro crece en el encuentro con otros y con otras", finalizó.





DATO

Todavía no: lo importante es acordarse. Sábado 06 de mayo. 21.30hs. Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Entrada: $1.200.