El gran mural azul que se alza en República del Líbano y Av. España, Rawson, es una de las obras que realizó, a pedido del municipio, Mario Pérez. Se trata del internacional artista plástico sanjuanino fallecido en 2018 -un año después de la inauguración de su creación- cuyas obras se exhiben en importantes galerías y colecciones del país y el extranjero. Por eso la reacción que se desató cuando días atrás se advirtió que delante del mural había una estructura de considerable tamaño. El dato llegó a un sector de la comunidad artística local que, molesto por la "ignorancia" y el "atropello", se vinculó con el entorno del artista y también elevó el reclamo a autoridades provinciales.

La estructura en cuestión, de 12 metros de largo, es una de las despensas que se colocaron en todo el país en el marco del programa nacional de Infraestructura para Entramados Productivos Regionales. En San Juan se instalaron dos, la de Rawson y otra en 25 de Mayo y Alvear, Capital. Según agrega la información oficial, "los objetivos de este programa son construir un espacio de visibilización de los productos, y de las y los actores de la agricultura familiar y la economía popular social y solidaria". Ni la despensa ni su objetivo cuestionan los hacedores culturales que alzaron la voz, sino el lugar donde fue emplazada, considerando que pudieron haber elegido otro, para que no afectara la obra de arte que, sostienen, no está preservada como corresponde.

La despensa, de considerable porte, fue inaugurada el mes pasado. Su ubicación despertó la reacción de artistas locales.

En este contexto, DIARIO DE CUYO se comunicó con exfuncionarios de Cultura del municipio, quienes manifestaron que no tuvieron participación en el tema y que su área dependía de la Secretaría de Deportes (cambio que se implementó en 2021). Sin haber podido contactar a Susana Fernández, ex secretaria comunal de Deportes a cargo de Cultura y Educación de la anterior gestión, este medio consultó a Damián Taft, que se desempeñaba entonces y continúa en la actual gestión como director de Producción de Rawson, y estuvo a cargo de la implementación del programa.

"Soy consciente del mural y de la importancia que tiene, pero también soy consciente del impacto que tiene la despensa porque es un almacén que está dando trabajo a una cooperativa sanjuanina, es un almacén popular de la Comunidad social y solidaria", argumentó. Y agregó: "O la bajábamos ahí o la perdíamos. Del otro lado del mural había lugar, pero es de un privado. Antes había un contrato de comodato pero lo canceló, por eso la bajamos donde está y después se vería. Hablé con la nueva gestión, está al tanto".

En cuanto a si no había en el departamento otro lugar, respondió que "lo analizamos bastante" y dijo que "no hay otro predio, porque lo que pide el programa es que sean terrenos municipales y tiene que haber una circulación importante de gente para que la despensa sea rentable", además de que sea un espacio seguro, que haya sanitarios cerca para las personas que atienden y provisión de electricidad. Y en paralelo subrayó que la despensa "también es una gestión muy importante para el municipio" y que "tiene un impacto más que positivo".

"Hay que tener paciencia a que acomodemos las cosas", pidió e insistió en que "hay que sentarse a hablar con el privado". Finalmente, negó que detrás del módulo se junte material o suciedad. "Hay casi un metro de distancia entre el mural y la despensa y hemos tapado con un enrejado, para que no esté la gente atrás y por los aires acondicionados, para que no se los roben", manifestó, no sin aclarar que antes que pusieran la despensa el mural ya estaba vandalizado.

Receptor de la queja, el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia comunicó escuetamente a través de prensa que "están abocados al problema", mientras que el director del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, Emanuel Díaz Ruiz, reconoció que desde esa repartición se solicitó su intervención, que se comunicó con Patricia Gimeno -actual responsable de Cultura de Rawson- y que hay buena predisposición.

"Entendemos que es necesario preservar el patrimonio cultural departamental y es la idea trabajar en conjunto para que se pueda trasladar (la despensa) y mantener la obra (de Pérez) en sus condiciones originales", declaró Gimeno. "Todavía no puedo dar una respuesta porque todavía no me siento con ellos a charlarlo bien", cerró.