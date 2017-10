Desde este viernes estarán abiertas las inscripciones para el casting del Espectáculo Final de la FNS 2018. La fiesta más importante de los sanjuaninos que comenzará el martes 20 y terminará en el Autódromo El Zonda el sábado 24 de febrero.



Podrán participar del casting artistas de teatro (texto, corporal, mimo, etc.), danza (folclore, contemporáneo, danzas urbanas, contact, hip hop, árabe, flamenco, latino, clásico, etc), gimnasia (artística, deportiva, cheer leader, circo, parkour, etc.), teatro aéreo y disciplinas circenses (soga lisa, tela, trapecio, malabares, etc.), títeres y marionetas.



Los interesados en participar deberán inscribirse en la web www.castingfiestadelsol.com y podrán hacerlo hasta la hora 20 del 9 de noviembre. El casting será los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre en Centro Cultural Conte Grand. Ese día los artistas tendrán que presentarse con la constancia de inscripción, documento de identidad y fotocopia de DNI, sin excepción.



Podrán inscribirse los mayores de 18 años, cumplidos hasta el día 9 de noviembre de 2017. Además, los interesados podrán inscribirse en una sola disciplina. Es obligatorio cargar fotografías actualizadas de rostro y cuerpo entero. Los turnos otorgados por la organización no se cambian y los datos consignados tienen carácter de Declaración Jurada.



Los resultados del casting serán publicados en la misma página web utilizada para la inscripción. Los artistas seleccionados recibirán información clave sobre su contratación vía correo electrónico, por eso es importante que chequeen los datos cargados en la inscripción.



Fuente: Ministerio de Turismo