Este lunes, feriado de Carnaval en el país, se definió quién quedó eliminado de la casa de Gran Hermano. En el ciclo de Telefe, en primer lugar, Joel fue llamado al confesionario para que le explique a la gente la razón por la que quiere seguir en la casa. “Me quiero quedar acá y sacarme la espina de la prueba del líder, no porque quiera serlo sino porque quiero cambiar la historia del juego, que haya algo nuevo en el juego y sería muy interesante si se fuera Martín que si nos fuéramos Virginia o yo porque muchas cosas cambiarían en el juego. Jugué un certamen honesto, jamás traicioné a mis amigos, así que por ese lado me voy muy tranquilo con mi conciencia. Pero quiero decirles que por favor yo confío en lo que tenga que pasar, pero sí tengo ganas de quedarme y de seguir siendo un participante más en la casa y de seguir direccionando el juego de otra manera y eso es lo que estoy proponiendo: un cambio”, dijo el azafato.

Acto seguido, la voz de Gran Hermano convocó a Virginia al confesionario. La mujer de 55 años, que se trasladó en muletas, tuvo su espacio para pedirle a la gente que la deje en el certamen. “A la tarde dije que quería irme pero la realidad es que no quiero, porque es una oportunidad enorme que me dio la vida y no quiero desaprovecharla, quiero seguir acá, si me voy igual estoy súper agradecida así que le quiero avisar a mi gente que si quieren que siga no me tienen que votar, me gustaría quedarme porque siento que es una oportunidad enorme y tres semanas es muy poquito todavía no me conocen ni acá adentro. La decisión es del público”, concluyó la participante.

Luego, fue Martín, el Chino quien se tuvo que acercar al cubículo para conversar con Gran Hermano. “Le hablo a la gente, ya saben que soy una persona que le gusta mucho jugar y ganar, tanto las pruebas del líder como el programa de Gran Hermano, el objetivo para mí de estar acá es sacarles por lo menos una sonrisa, haciendo cualquier pavada. Obviamente me quiero quedar, simplemente pido el apoyo de la gente, si pueden no votarme, decide el Supremo y yo me entrego a lo que venga, espero que me puedan apoyar”, se sinceró el hermanito.

Más adelante, volvió Del Moro a entrar a la casa para anunciar quién era el próximo salvado por la gente. Después de unos segundos de suspenso, el conductor exclamó que: “¡El Chino es el siguiente participante que se queda en el concurso!”. Ante este afirmación, el jugador se abrazó con sus compañeros demostrando su alegría.

“Me gustaría, chicos, que les digan a sus compañeros algo, tanto Joel como Virginia”. El primero en tomar la palabra fue el azafato. “Espero que disfruten estar acá, que se sigan divirtiendo, que sepan que para mí fue, es y va a seguir siendo un placer haberlos conocido y nos vemos afuera”. Por su parte, Virginia dijo: “Espero que sigan sus sueños, que sigan jugando con el mayor respeto y ganas, sé que están deseando que me vaya, pobrecitos están todos desesperados, si se va Joel se matan, y es lógico, se conocen desde hace más tiempo y Joel es un amor de persona. Yo también soy un amor de persona, ya me van a conocer afuera”, expresó. Luego, los dos analizaron la razón por la que estaban en placa. “Porque quisieron mis compañeros, y está bien, no me hago mucho la cabeza”, expresó Virginia, y Joel asintió.

Éste y Zoe llorando porque hicieron una estrategia que salió bien ??? De eso se trata Gran Hermano bebés, no estan en un retiro espiritual de amigos, el ganador es solo 1.

La próxima piensen una ustedes y vean que tal les va#GranHermano pic.twitter.com/Rr1T5d2vaW — �� (@maitequilaso) February 13, 2024

“Es momento de la verdad”, apareció nuevamente Santiago por la pantalla del living. “Quien sale de la casa, quien se va del juego es...¡Joel!”, gritó Del Moro ante la sorpresa de sus compañeros y la alegría de Virginia, que continuó en el certamen. Cuando el jugador se despidió de Rosina, se abrazaron muy fuerte y a la joven se la vio profundamente conmovida. El azafato en el momento de traspasar la puerta que lo llevaba hacia el exterior se largó a llorar. “Estrategias del orto que hacen”, afirmó enojado Emmanuel.