"Viví la presentación con mucha felicidad. Teníamos muchas ganas, mucha ansiedad de que llegara la hora del debut ¡Fue algo mágico!...", expresó la sanjuanina Ana Paula Anzor a DIARIO DE CUYO, contenta por su retorno a Carlos Paz para ser parte de América Show, la nueva versión de la apuesta multipremiada en los Premios Carlos 2021 donde su director Ángel Carabajal obtuvo el galardón de Oro. Tras su muy buena performance el año anterior, la también saliente embajadora segunda de la Fiesta Nacional del Sol volvió a conformar la troupe que sube a escena en el Espacio Mónaco con artistas como Celeste Muriega y Maxi Diorio, entre otros.

Con brillo. Algunas de las escenas en las que la artista local muestra su talento a lo largo de distintos ritmos, luciendo un vestuario diferente en cada cuadro

Si bien el gran debut estaba previsto para el 28 de diciembre pasado, en medio del contexto de rebrote de covid-19, "algunos integrantes de la compañía resultaron contacto estrecho porque vienen de la capital de Córdoba todos los días", manifestó la bailarina. Por prevención, los productores decidieron levantar el telón recién el sábado pasado, en el mismo complejo que esta galardonada creación recibió la ovación del público durante el 2021.

"Tenemos todos los cuidados que hay que tener en esta situación provocada por el coronavirus, se hicieron los testeos correspondientes y por eso arrancamos más tarde. Pero este parate nos sirvió también para recuperarnos porque veníamos de jornadas intensas de ensayo en las que algunos días fueron de casi 12 horas, veníamos muy agotados", manifestó quien se encuentra en la villa mediterránea haciendo funciones de miércoles a lunes. "Hay muchos elencos que arrancaron y pararon y otros que no arrancaron, como fue el caso nuestro. Es algo que no se puede controlar, hay gente que no siente síntomas. Hay que cuidarse, tomar las medidas correspondientes y tenerle mucho respeto a este virus. Puede que haya obras que se frenen y no puedan recuperarse, como el año pasado que tuvo producciones que no lograron remontarse y quedaron los artistas sin trabajo. El miedo está, pero no hay que transmitírselo al espectador", sostuvo la chica que, luego de realizar un "casting cerrado con distintas etapas en la que fueron eliminado participantes de a poco", finalmente recibió un mensaje confirmando su presencia en la compañía, por segundo año consecutivo.

En un principio la bailarina destacó que ella y sus compañeros temieron por la falta de turistas que reflejaba la ciudad frente a una temporada recargada de propuestas. "Teníamos miedo porque trabajamos de esto. Sin embargo, desde el primero de enero todo cambió y nos sorprendió. La peatonal se ve siempre llena y el público nos está acompañando ¡Gracias a Dios! La gente viene de distintas provincias, ya encontré muchos sanjuaninos. Y hay turistas de muchos países como Brasil y hasta Filipinas. Todos se prenden muchísimo, en la segunda parte del espectáculo ellos son una parte fundamental, hay mucha interacción porque ahora el escenario está más cerca", recalcó la joven de 28 años que por segundo año consecutivo dejó a sus padres y a sus tres hermanas en la provincia para mudarse a la villa carlospacense donde es parte de su marquesina teatral.



En esta edición de América Show de la que participan cerca de 100 personas, más de 40 de ellos del rubro artístico, Ana Paula ha cosechado grandes amigos en el staff y ya se siente como en su casa.



"Este es mi segundo hogar, además en Carlos Paz está mi novio y su familia. En San Juan pasé Navidad y acá recibí el año nuevo ¡aunque siempre se extraña! El año pasado me costó mucho, eran las primeras fiestas que pasaba lejos de mi gente. Ahora, yo ayudo a las chicas nuevas a no sentirse tan mal", apuntó la muchacha que actúa en la mayoría de los cuadros que posee esta pieza con cena show para el que lo desee.



"Estoy desde que empieza hasta que termina. En la apertura recreamos una especie de ritual con antorchas y ritmo afro, después bailamos una cumbia colombiana, una danza mexicana, rock y folclore nacional en una parte que se llama Sentir americano. Por eso tengo que hacer cambios rápidos de vestuario, no llego a camarines, tengo que cambiarme atrás del escenario", dijo Anzor quien afirmó que "todos nos sabemos todo", entonces, "si hay alguna baja, porque alguien se lesiona o contrae covid, se reemplaza rápidamente".

Contenta por un presente laboral que se consolida en el ámbito teatral, la chica -que también obtuvo el título de Paisana Nacional en Laborde 2019- adquiere cada vez más seguridad en las tablas, lo que le proporciona mayores deseos de "disfrute' en el escenario. "Hoy no siento los nervios y las expectativas que tenía el año pasado en las noches, cuando tenía que subir a actuar; ahora, trato de gozar y vivir a pleno cada función. Con cada paso que doy siento que me voy ganando la confianza del director y de la productora, que hasta me dieron la oportunidad de marcar algún cuadro', reflexionó Anzor que atraviesa un gran momento personal, acompañada de Tito Díaz, su pareja, campeón nacional de malambo en el Festival de Laborde 2019 y exparticipante de La Academia de Showmatch, que sube a escena en el mismo paisaje con la versión cordobesa de Sex, comandada por José María Muscari.