En la última charla que mantuvo con DIARIO DE CUYO a mitad de este año, el freestyler caucetero Pelín APC dejó muy en claro sus aspiraciones: 'Convertirme en el chabón que saque adelante a los pibes. Formar algo sano que le haga bien a los demás y si me va bien, le irá bien a otros que quieren que el Hip Hop crezca'. Y en esa línea, confesó cuál es su mayor meta: 'No quiero una vida loca de lujo y derroche, sino lo justo y necesario para darle oportunidades a otros y puedan triunfar como yo'. Y por eso, a sus 25 años de edad, Lautaro Vega no deja de ponerse en forma. Con cada participación en los múltiples eventos a los que accede, busca acumular puntos de experiencia para pisar la pista de Red Bull lo más afilado posible y ser un rival duro a vencer. No disimula la alegría que le produce volver a representar a San Juan en el circuito nacional.

Pelín viene de ser reconocido en la final del Ritmo de mi calle, en Tecnópolis, hace un par de semanas. Fue condecorado al lograr el mejor rap en la categoría 'Rimas por la democracia'. Posteriormente estuvo en San Luis, en el certamen 'Suenan las pibas' y 'Suena el bajo'. Y hoy está a punto de disputar una final en el conocido torneo internacional 'Golden Battle Argentina' (quien gane esta instancia, obtendrá 40 mil puntos para el ascenso a FMS Argentina y tendrá la chance de competir en la ronda internacional con referentes de Latinoamérica y España). Sin embargo, la final más esperada y que puede resultar una puerta a la consagración es la Red Bull Batalla que se celebrará el 28 de octubre en el Espacio Quality de Córdoba (primera vez que se realizará allí) y en la cual Lautaro tiene muchas expectativas. Se trata de la competencia de freestyle más prestigiosa de habla hispana y que reúne a los mejores exponentes del país para que un solo MC pueda coronarse como el campeón nacional y así poder representar a Argentina en la Final Internacional en Colombia, el próximo 2 de diciembre.

De cara a estas importantes citas, Pelín relató a este medio lo animado que está por seguir este camino: 'Me dan muchas ganas de continuar, después de los viajes y de las giras ya no vuelvo como antes. Vengo diferente, con mucho aprendizaje encima y dejando atrás muchas cosas que no me servían para nada, que me frenaban y que vi la necesidad de cambiar', contó el MC.

Para él llegar a estas instancias representa lo mejor que el rap y la calle pueden expresar; y como asume que quiere hacer una carrera en serio, inició una etapa de preparación intensa. 'Trato de consolidar y amoldar una rutina de entrenamiento firme. Todos los días salgo a trotar y caminar, porque también me di cuenta que necesito bajar de peso para que los pulmones me den fuerza a la hora de cantar. Por el lado mental, estoy leyendo mucho, escuchando ritmos para nutrirme y sacando de mí los malos hábitos para estar al ciento por ciento para competir', comentó Lautaro. 'Fui tomando conciencia de todo esto cuando el año pasado me di cuenta que tenía comportamientos que otros no tenían y eso influye y se proyecta en el escenario. Creo que para ganar, además de suerte, hay que estar a la altura de estos eventos', opinó.

En su paso por Tecnópolis obtuvo la mención especial de 'Rimas por la democracia' que fue incorporada a la premiación oficial de Ritmos de mi calle. El caucetero recordó aquella incursión cuando improvisó con flow y rap conceptos como 'Memoria' e 'Identidad' que le valieron el reconocimiento de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de DDHH. 'Fue todo un orgullo haber tenido semejante distinción y creo que es importante porque se trata de nuestra historia, que no debemos olvidarla. Fue una experiencia muy linda que por primera vez, tanta gente de las provincias participaran en un espacio cultural tan grande, que el hip hop de todos estuviera bien representado', comentó.

En un año intenso, en el que considera que le puso todo para estar enfocado en las competencias, Lautaro percibe que ha mejorado, que la dedicación está dando buenos resultados. Y al margen de las batallas, el inquieto freestyler también se da maña para no descuidar el proyecto solista que mantiene en paralelo. 'Estoy trabajando en el primer tema del disco, que apenas termine Red Bull, al día siguiente, ya estará subido en YouTube y plataformas digitales. Con mis amigos compramos cámara, aprendimos a editar, grabar y todo de manera profesional, pero autogestiva'. Al respecto, el clip mostrará imágenes de Pelín en las calles de San Telmo, con un rap que contará varias historias que suceden de noche. 'Será un trabajo simple pero bonito y creo que con esto habrá un antes y un después para mí, sin dudas', aseguró.

No obstante, en el Barrio Juan Jufré de Caucete 'piensan que ya soy famoso -dijo entre risas-. Algunos entienden lo que hago y otros no tanto, pero todos me tiran la mejor onda y me apoyan de la mejor manera. Mi familia y vecinos me vieron crecer, saben de dónde vengo y lo que vengo poniendo en esto desde hace años para salir adelante. Saben que puedo llegar lejos'.



La agenda

Hoy es la Final Nacional Argentina de Gold Battle. Se realizará en Costa Salguero de Buenos Aires (en el marco de Argentina Game Show 2023) y podrá seguirse por Instagram Live. Y la Final Nacional de Red Bull Batalla (28 de octubre) podrá ver a través del canal oficial de YouTube de Red Bull Batalla.