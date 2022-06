En los últimos meses, los "tanques' artísticos de la escena nacional obtuvieron una óptima respuesta por parte del público sanjuanino. Puntualmente, los recitales de Alejandro Lerner, La Beriso, Los Gardelitos, Música Para Volar (Homenaje a Soda Stereo) y Jairo -que se realizaron en mayo pasado- fueron los ejemplos más notables, cuyas funciones tuvieron un rotundo éxito en convocatoria y con localidades agotadas. Este efecto no solo ocurrió en el campo musical, también se replicó en el teatral. Con solo mencionar, las funciones de La Boheme, la clásica ópera de Giacomo Puccini -que fueron a fines de abril- en el Teatro del Bicentenario; o Soy Rada y la comedia Una noche en el hotel (Pedro Alfonso, Pachu Peña, Iliana Calabró) en el Teatro Sarmiento, donde ambos eventos culminaron con el aforo totalmente cubierto. Ante este panorama, DIARIO DE CUYO consultó con productores y programadores locales para saber qué factores influyeron a este regreso masivo del público a los escenarios.



Belisario Albarracín, es uno de los productores responsables de haber traído a La Beriso y Alejandro Lerner, habló a este medio que, al tratarse de tales figuras de envergadura, la convocatoria masiva era previsible. Según él hay muchas variables en juego, como el constante incremento de costos de producción; que el público disponga de dinero suficiente; y que no se superponga la fecha del show con otro evento igual de convocante. 'Es complejo tener una sola respuesta, pero podría decir que en parte es porque la gente venía esperando varios meses, ahorrando para comprar las entradas y en parte también, porque son grandes artistas que no dejan de ser los preferidos por los sanjuaninos. Además, sus recitales habían sido suspendidos y reprogramados por la pandemia. Eso abonó mucho las expectativas y las ganas de la gente para verlos. Sabíamos que, con la reposición, las localidades se iban a agotar y justamente, tuvimos que agregar más funciones por suerte'. Jhony Castro, de JC Producciones, trabaja para el concierto de Julieta Venegas, para el próximo 12 de junio en el Auditorio Juan Victoria. Como buen conocedor también del mercado local de los espectáculos, cree que esta situación se basa más en la calidad de la producción artística y de la propia figura, como claves fundamentales para que la gente asista. 'Sea cumbia, rock o cuarteto, la gente responde muy bien. Esto ayuda a trabajar con tranquilidad durante estos meses. Me parece que San Juan es un buen punto para los artistas nacionales.

'La gente se volcó de manera masiva porque estuvo dos años sin ir a un recital. Aunque todos sabemos que la situación económica no es buena, pero es innegable que, ante buenas figuras, no dejará de ir', José Luis Battias.

Por eso, trabajamos de manera coordinada con productores independientes de La Rioja, San Luis y Mendoza para que el artista recorra la región', dijo Castro. Además, el precio de las entradas no es una limitante a la hora de reservar: 'La gente seguirá asistiendo porque tiene muchas ganas de salir y repito, si el artista es bueno y ofrece un buen show, es seguro que será correspondido'. En esto coincidió también el productor José Luis Battias y añadió otra clave más: 'La gente se volcó de manera masiva porque estuvo dos años sin ir a un recital. Aunque todos sabemos que la situación económica no es buena, pero es innegable que, ante buenas figuras, no dejará de ir'. Rolando García Gómez, director del Auditorio Juan Victoria, afirmó que desde octubre del año pasado hasta la fecha, el 90% de los recitales, tanto gratuitos como pagos, fueron a platea llena. 'No importa que sea música popular, barroca, folklórica o melódica. El público sanjuanino responde a todas las propuestas porque le ha dado un sentido de pertenencia al auditorio y porque se cansó de estar encerrada'. En sintonía con los demás productores consultados, Gómez señaló que el panorama para los próximos meses está lleno de optimismo y entusiasma porque es una tendencia que afianza a medida que lleguen más figuras de la música y del teatro. Sin ir más lejos, el recital de Julieta Venegas, ya cuenta con más del 80% de tickets vendidos a tan solo diez días del encuentro. Otro de los factores que favorecen a la plaza local -concidieron los entrevistados- es la proximidad con Mendoza, puesto que da mucha ventaja a la hora de que los productores traigan algún "peso pesado' a San Juan. Las expectativas son muy altas, por ejemplo, por la posibilidad que Tini Stoessel haga escala en la provincia (se especula que podría ser el 19 de junio). Eso sería explosivo ante la fuerte demanda de seguidores que arrasan las tiqueteras digitales con tal de ver a su ídola. 'Hay muchos sanjuaninos y sanjuaninas que están comprando entradas para verla en Mendoza y es muy probable que todo se agote allá también. Esta chica anda muy bien en todos lados y en San Juan no habrá excepción', expresó Battias. Por su parte, Albarracín manifestó que 'El público sanjuanino tiene muy incorporada la cultura de asistir a los grandes shows y eso es bueno para que todos tengamos trabajo y la gente disfrute' y estimó que "habrá unos 50 shows este año'. La diversidad de propuestas y gustos, más un mercado competitivo, son características que hacen de la provincia una plaza atractiva para los artistas nacionales e internacionales.