Las mascotas siempre son adorables, ¡y ni hablar las de la gran pantalla! Así que muchos se enamorarán de Enzo, un perro que comparte su vida con un grupo de humanos no menos queribles. Dirigido por Simon Curtis y protagonizado por Milo Ventimiglia y Amanda Seyfried, "Mi amigo Enzo" -uno de los films que renueva a partir de hoy la cartelera local, junto a "Mejor que nunca" y "Las reinas del crimen"- aborda la vida de este golden retriever amante de la velocidad y los autos. "Nací para ser piloto de carreras. Pero hay un problema, soy un perro", dice el can protagonista de la historia, que sin embargo tiene suerte: es que Denny Swift, su amo, es un piloto aspirante con posibilidades de llegar a la Fórmula 1, con lo que -de algún modo- su sueño puede cumplirse. Pero no todo queda en las pistas, porque además, Enzo analiza las conductas humanas y logra comprender que las técnicas necesarias en las carreras pueden también ser usadas para navegar con éxito en la vida.