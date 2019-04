Luego de haber estado detenido en la comisaría de Pacheco acusado de robo calificado agravado por el uso de armas de utilería, Dante Casermeiro, hijo de Federica Pais, recuperó su libertad tras pagar una fianza de 150 mil pesos. La encargada de dar cuenta del alivio que despertó en la familia la liberación del joven fue su tía, Ernestina, quien en una entrevista radial aseguró que se encuentran "felices de que se vayan aclarando las cosas".

En diálogo con El Espectador, el programa conducido por Ángel de Brito y Pía Shaw por CNN Radio, Pais reveló: "Federica está aliviada por la liberación de su hijo. Pero hay un pacto con mi hermana de que hasta que ella no hable, yo no hablo".

Luego, reveló: "En lo personal, estoy feliz de haber recuperado a mi hermana en muchos aspectos. Estuvimos distanciadas, cosas de hermanas, pero ahora estamos bien".

Con respecto al tratamiento mediático del caso de su sobrino, la conductora fue tajante: "Fue despiadado. Hubo una masacre mediática con esta situación. Fueron cuatro o cinco días, hasta que, pobre, Natacha Jaitt murió y cambió el foco de la información porque era mucho más fuerte".

"Viene una condena social que tiene que ver con un tema ideológico. Yo me llamé a silencio para preservar a mi familia, pero estuve mucho con Federica desde atrás y eso nos unió mucho. Hubo gente despiadada. Después están los opinólogos y panelistas que son como inimputables y que tienen que salir a matar porque para eso les pagan", aseguró.

Ni bien se dio a conocer la noticia sobre la detención, Ernestina utilizó sus redes sociales para aclarar que se trataba de su sobrino y no de su hijo, y dio cuenta del distanciamiento familiar. "Debido a las reiteradas confusiones aclaro: no soy Federica. No es mi hijo, no lo crío yo. No lo veo hace 5 años. Yo me sorprendí tanto como ustedes, una pena, no digo esto con alegría", expresó.

Casermeiro fue detenido el 18 de febrero junto a Octavio Laje, otro joven de 20 años, hijo de un diplomático, luego de que una joven de 27 años denunciara que había sido asaltada en la puerta de su casa, situada en Pedro Goyena al 3100, en Vicente López.

Fuente: La Nación