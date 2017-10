Bailarina, coreógrafa y directora, a sus 80 años, la brasileña Marcia Haydée es titular del Ballet Municipal de Santiago de Chile, compañía que asumió en 2004 y con la que arriba a San Juan hoy para hacer su debut con Zorba el griego, que se verá hasta el viernes en el Teatro del Bicentenario (ver aparte); gracias al convenio entre el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia y el Teatro Municipal de la capital trasandina.



Figura representativa de la danza, fue musa de coreógrafos como John Cranko en el Ballet de Stuttgart y de Maurice Béjart; y bailó junto a Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov, Richard y el argentino Jorge Donn.



Toda una autoridad, la artista que en mayo pasado fue condecorada por su trayectoria en los premios Benois de la danse -cuyo jurado internacional estuvo integrado, entre otros, por Julio Bocca- dialogó con DIARIO DE CUYO.





- Teatro del Bicentenario por primera vez...



- Es una maravilla. Estuve en China y esta sala es como las de allá. Es un orgullo estar con Zorba. Y me gustaría que esta no sea la única vez con mi compañía. Vamos a ver qué podemos hacer para estar aquí más seguido.



- La que dirige es una compañía estable, ¿eso juega a favor o es una complicación?



- Es muy importante que cada ciudad tenga su ballet y que lleve el arte a los pueblos.

Marcia con Gragun



- ¿Cómo manejan la renovación de los artistas del ballet?



- Los bailarines tienen contrato todos los años. Cuando se ve que ya no pueden bailar reciben un dinero y pueden irse. Es esencial el cambio. Si uno es bueno sigue, si no, no.



- ¿Si hay vacantes se realiza una audición?



- Casi siempre tomo alumnos de la escuela del Teatro Municipal. También vienen de otras compañías a audicionar y cuando es preciso, los convoco. La más joven de las primeras bailarinas es Romina Contreras salida de la escuela, al igual que Natalia de Ríos nuestra gran figura y Rodrigo Guzmán, quien hace de Zorba.



- En cuanto al repertorio, ¿es necesario incluir obras modernas o se debe continuar con los clásicos del ballet?



- Para mí, que vengo de una tradición que empezó John Cranko dentro del Ballet de Stuttgart, tenemos que tener clásico, contemporáneo y obras nuevas. Hoy no existe más en el mundo una compañía sólo de clásico. Es necesario que un bailarín tenga la capacidad de hacer diferentes tipos de ballet, teniendo siempre la técnica clásica.

Como solista en los últimos años.



- Usted tiene una trayectoria impresionante...



- Tuve una carrera especial. Todo lo que bailé fueron ballets creados para mí, como lo hizo Cranko; eso no es normal, por eso fue una carrera tan larga. Actué hasta un poco más de los 60 años y ahora hago de la ama de Julieta, después de hacer la primera protagonista de Romeo y Julieta de Granko en 1962 y el rol de madre, hace poco. Este año me iba a volver a Alemania, pero al asumir Frédéric Chambert como nuevo director del teatro, me dijo: "Quiero que te quedes y si te quieres ir, entonces, veremos a quién poner". Y decidí seguir.

- Usted bailó, entre otros, con Nuréyev. ¿Qué recuerda de él?



- Le tengo respeto y cariño, me ayudó mucho cuando me llamó para El Lago de los Cisnes, Giselle, Raymonda...; él tenía una capacidad de enseñar la danza clásica muy de él. Pero mis partenaires preferidos fueron Richard Cragun, con quien bailé 36 años; y Jorge Donn cuando comencé con Béjart.

Marcia con Jorge Donn



- ¿Cómo conoció a Donn?



- Al fin de un espectáculo fui al camarín para hablar con él y Béjart. Allí, Béjart me reconoció y empezó nuestra amistad, en el '71. Al fallecer Cranko, me envío un telegrama diciendo que estaba para lo que necesitara. Así arranqué dirigida por él y bailando junto a Donn hasta que murió y continué como solista.



- ¿Qué ve cuando mira para atrás?



- Con 80 años, cuando miro atrás y veo todo lo que hice y pasé, es fascinante. Pasé por todas las etapas de las estructuras del ballet y sus maneras de bailar.

Zorba, el espectáculo



Basada en la novela de Nikos Kazantzakis publicada en 1946 y popularizada a través de la premiada película homónima en 1964; Zorba el griego se presentará hoy, mañana y el viernes en el Teatro del Bicentenario a las 21,30.

Las entradas tienen un precio de $100, $250, $450 y $550 en boletería del complejo, hoy desde las 17; y a través del sitio www.tuentrada.com.

Protagonizada por los 55 bailarines de la compañía dirigida por Marcia Haydée, la pieza está ambientada en un pueblo de Grecia, donde Zorba, un hombre sin atadura alguna, enseña el arte de vivir a John, un turista norteamericano.



En el universo de este legendario personaje, las penas y alegrías se bailan.