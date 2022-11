"Vuelvo a la casita de mis viejos..." dice sonriente Néstor Longo, que acertadamente omite el "vencido". El cellista y director sanjuanino instalado en Mendoza se hizo un espacio en su apretada agenda para llevar adelante una invitación irresistible, por varios motivos. Fue convocado por la Sinfónica de la UNSJ para dirigir Todo Piazzolla, un concierto que esta noche desplegará un puñado de populares creaciones del gran Ástor; y entre ellas una que es estreno en San Juan, El concierto de Nácar. El atractivo convite significa, además de concretar aquí esta importante primera audición de una obra que tiene historia (ver aparte), el regreso a la provincia, la vuelta al Auditorio que lo vio crecer como artista y fortaleció su vocación musical y el reencuentro con los músicos de la Orquesta, entre quienes hay amigos y excompañeros a quienes -como si todo lo otro fuera poco- dirigirá por primera vez.



"Estoy en San Juan desde el lunes, preparando el concierto en las mañanas y por las tardes dictando el primer curso de perfeccionamiento para violoncello y música de cámara. Me invitaron desde la Orquesta, me propusieron hacer este programa, Todo Piazzolla, y para mí es un honor poder volver a mi provincia a disfrutar de la música del Maestro", comentó a DIARIO DE CUYO Longo, que preparó e hizo los arreglos de la primera parte del concierto, que tendrá como invitados al clarinetista Gustavo Longo (su hermano) y al oboísta Marcelo Mercado, solistas de la Sinfónica de la UNCuyo. "Esta parte recorre toda la vida musical de Piazzolla, es muy atractivo el programa. Van a escuchar Oblivion, que sale en el film Enrique IV, con Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale; también la música de la película Sur, de Pino Solanas; Adiós Nonino, Libertango, La muerte del ángel... y seguro van a querer más", expresó respecto al primer bloque. Tras un breve intervalo llegará el estreno, surgido a iniciativa de Esteban Calderón, solista que actuará junto a la orquesta y al ensamble ContraBando.



"Es todo muy movilizante. Imaginate que conozco a todos los músicos, crecí con ellos en esta Orquesta, así que es como estar en casa. Ahora voy a dirigir la orquesta donde me formé, eso es tremendo, muy fuerte para mí. La verdad es que estoy muy emocionado. Veo los videos que filma mi hermano cuando estamos ensayando y no puedo creer que sea yo el que está dirigiendo esta orquesta", compartió Longo, quien ingresó a la Sinfónica de la UNSJ en los '80, se fue a Mendoza en el '86 y regresó contratado por la UNSJ como solista de violoncello y titular de la cátedra en los '90. "Fueron dos experiencias distintas, la de ser músico de masa y luego de ser solista y titular de cátedra. Y ahora completo el círculo viniendo a dirigir... no puedo pedirle más a Dios", se explayó y añadió que el recibimiento fue "fantástico" y que se siente muy apoyado por sus colegas. "A eso sumale que soy la persona a la que el Ingeniero Juan Victoria le regaló su violoncello, cuando yo tenía 10 años. Yo agradecido eternamente a él y por eso el curso que estoy dando tiene su nombre", sumó.



"Para mí es la experiencia profesional más importante de mi vida. Volver al Auditorio me remonta a mis años en San Juan, respiro el olor de esa madera y me retrotrae a mi niñez en Santa Lucía, a mi juventud...", expresó Longo, cuya última actuación en esa sala fue invitado por la Camerata San Juan, junto a Los Hermanos de la Torre. "Estoy motivadísimo y agradecido de la oportunidad", cerró el músico, que tendrá en la platea a familiares -sus padres incluidos- y amigos que vinieron de Mendoza para no perderse esta presentación.



EL DATO

Todo Piazzolla. Hoy, 21.30 hs, en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita, por orden de llegada, hasta completar capacidad de la sala.

Un concierto con historia

1983. Pedro Ignacio Calderón dirigiendo a Piazzolla en su debut en el Colón.



El concierto de Nácar -que será un estreno en San Juan- es una obra especial. Fue creada por Piazzolla a fines de los '70 para nueve tanguistas (como solistas) y orquesta; y tiene tres movimientos. La estrenó en 1979 en el Teatro Coliseo y la interpretó (y grabó) en 1983, su debut en el Teatro Colón, que vivió como una noche triunfal, saldando así la deuda pendiente que sentía en el país, más allá de que era ovacionado en el mundo. Quien dirigió aquel histórico concierto -donde también recorrieron otras obras suyas- fue el Maestro Pedro Ignacio Calderón (por esos años batuta de la Filarmónica de Buenos Aires), que varias veces ha dirigido en San Juan y que el año pasado fue convocado para los festejos por los 100 años de Piazzolla organizados por el Colón.



Entre las actividades tributo, el teatro porteño propuso reeditar aquel memorable recital del '83, que además fue el primero dedicado completamente al tango en el Colón. Entonces llamaron a Pedro Ignacio Calderón, que volvió a dirigir El concierto de Nácar, ahora con el gran Daniel Binelli en el bandoneón.



Esa es la obra que volverá a vibrar hoy y lo hará en el Auditorio Juan Victoria, en su primera audición en la provincia. Y quien está detrás de esta idea es el hijo de Pedro Ignacio Calderón, Esteban, talentoso y versátil bandoneonista que hace años se radicó en San Juan. Y en el lugar de su padre estará Longo.



"No se hizo nunca en San Juan, así que es la primera vez que lo hará la Sinfónica de la UNSJ y también que lo dirigiré yo. La orquesta es muy dúctil así que no ha sido complicado encararlo. Hemos trabajado a gusto y hemos hecho un trabajo a conciencia. Estoy muy contento, se escucha muy bien", dijo el director, quien destacó que, entre la formación musical y los nueve solistas, "todo el escenario está colmado de músicos"



"Es una obra monumental por la polenta que tiene. Piazzolla fue un músico identificado con el rock, género que tiene la particularidad de descargar la bronca, de protestar, a través de su ritmo y sonoridad. Y escuchando el Concierto de Nácar se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, tal vez fue una forma de manifestar esa bronca que tenía Piazzolla por todo lo que le tocó vivir, el no ser reconocido en su país, ser tan criticado por quienes decían que él mataba al tango... Durante un tiempo él la pasó mal en el país, sin embargo en el mundo era amado", apuntó Longo, que definió taxativo: "Piazzolla es el compositor argentino más importante de toda la historia, superó a Ginastera sin ninguna duda".