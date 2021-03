Le puso a su grupo Escalandrum por el gusto de su abuelo a pescar tiburones y hoy lanza un disco que llamó Piazzolla 100 para homenajearlo en el día del centenario de su nacimiento. Daniel Pipi Piazzolla es el único de los seis nietos del gran Astor que se dedicó a la música, consiguiendo ser reconocido por nombre propio junto al sexteto que formó. En una charla con DIARIO DE CUYO, el baterista- que también actuará en el Teatro Colón en el ciclo homenaje- habló de su música, de la de su abuelo- el Noni, como le decían- y el legado de uno de los compositores argentino más admirado y uno de los más interpretados del mundo.



-¿Cómo fue encontrar ese solo inédito de Piazzolla que incluiste en tu nuevo disco?

-Cuando Osvaldo Acedo me lo mostró que lo tenía en el estudio, él lo había grabado en los 70, y que me lo daba lo escuchamos junto con los chicos del grupo. Es un solo libre, una introducción, nosotros también tenemos que tocar de esa manera, no es que tiene un beat fijo, tuvimos que hacer colores, agregar armonías, siempre para que mi abuelo siga luciendo, nos dimos el gusto de poder tocar alrededor de él como un free jazz.



-¿Este álbum es como un regalo de cumpleaños?

-Sí es un regalo y sale el día de su cumpleaños a pedido mío, nos encuentra mucho más maduros a Escalandrum después de 11 años de tocar Piazzolla. El repertorio está muy bueno, está Suite troileana que mi abuelo le dedicó a Troilo, otros como La muralla de China; Milonga en re, Primavera porteña y una versión nueva de Adiós Nonino que involucra muchas versiones de mi abuelo, como la del noneto, el octeto electrónico, el Sinfónico, todos en uno, con transiciones, el maestro Nicolás Guershberg fue el encargado de los arreglos.



-¿Qué significa para vos ser nieto de Piazzolla?

-Siempre estuve muy orgulloso por tener un abuelo que te represente en el mundo, que haga una música hermosa, yo soy fanático de lo que hizo y la siento como propia. Y hoy es un orgullo tremendo ser su nieto y poder tocar su música, es muy difícil de explicar porque es mi abuelo pero también mi ídolo. Yo soy músico y él hizo la música más linda de este país y del mundo, porque en 2019 fue el compositor más tocado del planeta.



-¿Cómo se viven los 100 años en la familia Piazzolla?

-Estamos muy contentos porque se habla de él en todos lados. Creo que es lo que mi abuelo logró con tanto trabajo y esfuerzo, después de haber sido combatido durante prácticamente toda su vida, y que hoy se hable de él y que no se lo discuta, que los homenajes arranquen en el Teatro Colón con 13 días de conciertos es inédito, que durante ese tiempo se toque música de un artista popular. Era su lugar favorito en la vida: cuando yo lo acompañé a su concierto en el Colón en 1983, él me escribió en el programa de mano: "No te olvides nunca la noche en la que tu abuelo triunfó".



-¿Piazzolla ya es un autor universal?

-Si, en el mundo ya sí. Las sinfónicas de Europa siempre tocan una o dos piezas de él, en los jardines de infantes de Rusia para ir al recreo ponen Libertango... está muy metido dentro del universo ya. Y si lo logró, hizo una música universal con herramientas de la música clásica, el tango de raíz y el jazz.



-¿Está suficientemente reconocido en Argentina o qué falta?

-Siento que ya se lo reconoce, me encantaría que se lo estudiara en las escuelas primarias y secundarias, porque fue un ejemplo del esfuerzo que hay que hacer para lograr vivir de lo que te gusta.





Homenajes en San Juan



Hoy se estrenará en redes y canal Xama el audiovisual "Piazolla x mujeres" de Belén Ramet y Luz Ramírez con arreglos propios para el proyecto, que también se verá en la Tv Pública el sábado. Las dos actuarán también en el show organizado por la Municipalidad de Capital esta noche a las 21 en jardines del Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Actúa Ballet San Juan nuestro tiempo.



El Teatro del Bicentenario estrena mañana la visita artística sobre Piazzolla, que será los viernes de marzo, a las 19,30 y 21,30hs (turnos en www.teatrodelbicentenariosanjuan.org). El sábado el TB reabre la sala Auditorium con el Ensamble Contrabando. Por funciones agotadas, ayer sumaron el domingo. Y el 3 de abril estrenarán El último Piazzolla, dirigido por Diego Escobar.

"Su música es universal"





Daniel Villaflor Piazzolla es nieto de Astor Piazzolla y desde hace un tiempo es un apasionado difusor de la obra de su abuelo desde la Fundación Astor Piazzolla (foto) que creó y preside la viuda del músico, Laura Escalada. La organización motorizó que el 2021 fuera declarado el Año Piazzolla y lanzó la Plataforma Piazzolla 100 con información sobre los homenajes que hay en el mundo y material inédito.



"Nos preparamos más de un año para visibilizar lo que ocurre aquí pero también en otros países, que Astor es argentino, que nos representa en todo el mundo y su legado artístico ya es patrimonio de la humanidad. Es algo que superó todo tipo de límite" comentó a DIARIO DE CUYO Villaflor, vicepresidente de la fundación. "En un viaje a Roma, en la vereda del Coliseo unos chicos tocaban Libertango, eran de Transilvania y estaban ahí tocando Piazzolla. Su música es universal y me gusta mucho que se toque en las calles y en los grandes teatros. Es integradora su obra", agregó.



En el trabajo de resaltar la figura del autor de Adiós Nonino este año, Daniel asegura que hay dos cosas muy concretas que espera que sucedan: "Que las celebraciones se extiendan a lo largo y ancho del país, que sea federal, invitamos que nos envíen información a la fundación acerca de los homenajes que todos se sientan representados en este centenario", dice y además adelantó que han presentado en la Legislatura porteña un pedido para que una calle lleve el nombre Astor Piazzolla. "Queremos que sea una avenida, no podemos sugerir cuál porque es un tema difícil administrativamente el cambiar un nombre, pero queremos que sea una de las más importantes y que se haga durante este año. Si no escuchan nuestra propuesta, largamente fundamentada, sería una gran deuda de la Ciudad con Astor".



Daniel recuerda con cariño a su abuelo, con quien compartió hasta los 14 años. "Era híper cariñoso, alegre, divertido, y un abuelo súper ocupado, con una vocación absolutamente a flor de piel, porque claramente la música era lo más importante y la familia también. Cuando nos veíamos él se convertía en abuelo, dejaba de ser Piazzolla para ser Astor, el Noni" contó Daniel que es hijo de Diana, periodista y biógrafa del músico, fallecida en 2009.

>> Mini bio de Piazzolla