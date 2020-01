Persevera y triunfarás, dice el refrán que se hizo carne en Sergio Zalazar en la madrugada de ayer, cuando el talentoso y comprometido bailarín sanjuanino se convirtió en Subcampeón Nacional de Malambo, pisándole los talones al ganador oriundo de Buenos Aires. "Estoy muy feliz... es un logro histórico para San Juan", dijo a DIARIO DE CUYO desde Córdoba el artista, todavía conmovido, abarrotado de saludos y felicitaciones. Estaba en lo cierto. Hace 15 años que San Juan no llegaba a una final en Malambo Mayor en Laborde; así que entrar en esa instancia ya era una fiesta; y ni hablar de quedarse con el segundo puesto de la categoría más importante del Festival.

Es el cuarto año que represento a la provincia y haber llegado a la final ya era un logro enorme. Siempre soñé con llegar a ser Campeón Nacional de Malambo y este subcampeonato me deja más cerca de cumplir ese sueño... Todavía no caigo, pero lo que se logró es histórico. Lo viví con muchas ansias y emoción a flor de piel, me preparé muchos años para cumplir este sueño y, repito, este logro me acerca al sueño de ser Campeón Argentino", relata "El Colo", que pasó de largo y hasta la siesta de ayer todavía no había podido pegar un ojo. "El festival terminó a las 7 de la mañana (del domingo) y con tanta emoción y tantos mensajes todavía estoy sin dormir", contó agotado pero feliz el querido artista local, cuyas redes sociales se colmaron de halagos.



Exactamente, fue en 2005 cuando Sergio González le trajo el primer título de Campeón a la provincia, tras haber salido Subcampeón el año anterior. Tocayos, apasionados y con un camino similar, las coincidencias no hacen más que alimentar esperanzas. Pero más allá de eso, permiten celebrar el hoy. Es que el Campeón 2005 (también delegado local) y Juan Peletier -otro grande varias veces premiado en PreCosquín- fueron los maestros preparadores y acompañantes de Zalazar, así que detrás suyo, en guitarra y bombo, latieron a la par. Un verdadero "power trío" del malambo, que revivió triunfos y festejó con ganas este gran logro. "Sí, es un trabajo en equipo con mis profes, Juan y Sergio", valoró el flamante subcampeón, quien subrayó además el apoyo de toda la delegación "que estuvo unida en pos de tener buenos resultados para la provincia".



"La preparación es de muchos años de trabajo, no es fácil competir a tan alto nivel. Cada provincia tiene su mejor representante y las 23 provincias compiten por el máximo galardón. Solo una logra conseguirlo, así que quedar como Subcampeón significa que falta un pasito más para lograr el campeonato para San Juan", se explayó "El Colo", "muy emocionado, alegre y feliz". Y con ganas de más.









"El Colo" se lució en malambo sureño y norteño, y pasó a la final. Allí, tras 5 minutos de agitar botas y corazón, logró el título de Subcampeón. Ya había ganado en Laborde categoría Infantil (1999) y Juvenil (2007); y fue 3ro Juvenil especial en 2009.



Más premios





La delegación local tuvo destacada actuación en Laborde. Además del título de Subcampeón Nacional de Malambo obtuvo otros galardones. De mi tierra (foto) ganó primer premio Conjunto de música tradicional y además fue Revelación, por lo que integrará la grilla de Laborde 2021. "Mil gracias a la vida por estas alegrías. Dejamos el corazón en el escenario", escribieron en sus redes sociales, destacando el esfuerzo y la dedicación. También dos segundos premios para Mariano Montaña, en Malambo veterano; y Torzal Dúo, en Dúo de canto; y dos menciones especiales, para el Conjunto de danzas Vanguardia Ballet y para el Cuarteto de malambo mayor, Los Gallos.



"Estamos muy felices. Hace mucho que San Juan no sacaba tantos premios y varios tan cerca de los primeros" dijo a DIARIO DE CUYO el delegado Sergio González, para quien la clave es la madurez alcanzada y los años de trabajo. "Siempre llega, hay que tener paciencia y dedicación", acotó.

PRE COSQUÍN, SIN GANADORES

Si bien hubo sanjuaninos en tres rubros de la final del certamen para nuevos valores Pre Cosquín, la delegación actual no tuvo ganadores. El jurado destacó, sin embargo, el trabajo de la compañía dirigida por Javier Riveros y Natalia Luna (foto) -finalista en el apartado Conjunto de baile folclórico-, otorgándole una Mención por su Puesta en Escena del cuadro presentado, "Deolinda según Baudilio" (el año pasado fueron elegidos Mejor Vestuario). Los otros finalistas este año fueron Pablo Benítes como Solista de Malambo y el Conjunto de malambo Puñal Malambo.

De esta manera, no habrá participantes locales de Pre Cosquín en Cosquín 2020, que se realizará desde el 25 de enero hasta el 2 de febrero. El año pasado hubo un ganador, La huella malambo, octeto mendocino comandado por el sanjuanino Juan Peletier, que compitió por la sede provincial.