Tyago Griffo puso en marcha sus motores y arribará a San Juan para un raid de presentaciones que lo llevará a recorrer, entre hoy y el domingo, diversos espacios de la provincia (ver aparte) junto a toda su banda. Con poco más de 10 años en el circuito de la cumbia y el cuarteto, el joven atraviesa un gran momento profesional, en especial por la alta exposición mediática adquirida gracias al Cantando 2020 (El Trece), donde hoy es uno de los grandes candidatos a llegar a la final junto a su madre, Gladys "La Bomba Tucumana". Sin embargo, el exitoso dueto tuvo que desarmarse después de que arrojara positivo el hisopado para Covid-19 de la cantante, quien debió ser reemplazada por la ex Bandana Lissa Vera. En diálogo con DIARIO DE CUYO, el artista de 28 años confesó que nunca imaginó ser uno de los finalistas del famoso programa de La Flia y de la felicidad de volver a los escenarios, sin omitir la tristeza que representa para él tener a su mamá con el virus, ya que no podrá actuar en el caso de arribar a la instancia final, la próxima semana.



- ¿Cómo recibiste la convocatoria para ser parte de la competencia de canto?



- Acepté inmediatamente. Estábamos en situación de pandemia, sin poder trabajar, parados como todos los artistas del mundo. Quizás lo hubiese pensado más si hubiese estado con conciertos, pero al estar sin trabajar, tener un espacio para hacer nuestro arte fue gratificante.



- ¿Tuviste temor de no poder volver a la pista del Cantando cuando el test de Gladys dio positivo para coronavirus?



- Hice aislamiento preventivo por las dudas, debido al contacto con mi mamá, pero ¡Gracias a Dios! mi hisopado fue negativo, igual que el de los coaches. Por suerte, pude seguir. Y todos los programas salen en vivo, así es que hay que poner pilas.

Con La Bomba. El joven cantante en una de las exitosas galas con su mamá.

- ¿Cómo fue armar una nueva fórmula, a esta altura del certamen, con Lissa?



- Tuvimos un solo día para ensayar y tuvimos química inmediatamente, eso es un gran logro.



- ¿Y cuáles son tus expectativas?



- Me gustaría ganar pero no me vuelvo loco. Estoy contento por haber llegado hasta donde llegamos, ya quedamos nada más que seis...



- Por un lado feliz por estar en las instancias definitivas pero por otro lado preocupado...



- Y... lo de mi mamá me tiene un poco triste. Es algo con lo que estamos aprendiendo a convivir, no está teniendo síntomas muy graves, solamente cansancio y dolor de cabeza, pero está sola en un departamento. Ella fue una gran influencia, estoy muy agradecido por eso. Aprendí que un artista tiene que ser completo, debe cuidar tanto lo musical como lo estético.



- ¿En caso de llegar a la final podrá ser con Gladys?



- No. Hasta ahora sería con Lissa. Quedan 4 galas... estamos en una semana definitiva.



- ¿Te imaginás campeón?



- La verdad que no. Yo fui a divertirme, a trabajar, a mostrar lo que sé hacer, pero fue una bendición esto. No lo esperaba.

Con Lissa Vera. El miércoles pasado, el dueto con la ex Bandana hizo su debut en la pista.

- Haciendo un balance del concurso, ¿de qué manera catalogás el dúo que hiciste con tu mamá?



- Muy bueno. Nos conocemos profesionalmente, yo dirigí y compuse muchos de sus discos, hasta su última producción también. Pero lo que representó un desafío para nosotros fue cantar canciones que no son las que cantamos siempre. Eso no fue fácil, pero nos matamos ensayando.



- ¿Cuál fue el tema que presentó mayor dificultad a lo largo de la competencia?



- Me parece que Volver a amar, de Cristian Castro, un temazo muy difícil que interpretamos con Lissa.



- Luego de la popularidad en la TV, ¿qué representa volver al ruedo?



- Es una bendición de Dios estar en el Cantando y volver a trabajar en medio de la crisis sanitaria.



- ¿Cómo creés que repercutirá el reciente decreto de restricción nocturna en el medio artístico?



- ¡Dios mío! ¡Qué incertidumbre para todos! ¡Qué bárbaro! ¡Es malísimo! Todos queremos y necesitamos trabajar, somos la parte más afectada y que nos sigan poniendo estas cosas es un tema engorroso. Pero a San Juan voy con mi banda, con toda la alegría de la música popular ¡Pum para arriba! Haremos clásicos como Respetemos el duelo, La difícil y algún recuerdo de mi paso por Trulalá, para que los sanjuaninos levanten el ánimo.



Dato

Tyago actuara hoy en Jardines de Galana (Balcarce 267 Sur, Sta Lucía. Reservas a los tels: 2645068787 - 2644 650665 - 2644 53-5709) y en Búnker Night Club (Diagonal Sarmiento s/n, 9 de Julio), mañana en el Camping de Media Agua de la Cámara de Comercio y en El Muelle de San Blas (Nacional y Sarmiento, Angaco); y el domingo en La Carmela (Oro y Mariano Necochea, Chimbas) y Bruselas (Sargento Cabral 701 oeste). Derecho de show desde $500.