Multifacético, siempre embarcado en nuevos proyectos, Luciano Supervielle, integrante de Bajofondo, ya puede sumar a su haber la composición de un ballet. El pianista, compositor y productor uruguayo estuvo a cargo de la música original de "La tregua", la producción del Ballet Nacional SODRE que llegó al escenario del Teatro del Bicentenario anoche -y hoy tiene segunda función-, basada en la novela de Mario Benedetti del mismo nombre.



"Fue un trabajo súper enriquecedor, fueron meses de trabajo. Hubo un trío creativo principal, Marisa Sánchez, la coreógrafa, como figura principal, y después el dramaturgo Gabriel Calderón y yo. Hicimos un intercambio muy profundo sobre cómo hacer esa adaptación de una novela tan icónica para la cultura uruguaya; es un novela que con los años se puede interpretar de distintas maneras y nosotros quisimos darle nuestra impronta" sostuvo Supervielle en una charla telefónica con DIARIO DE CUYO el músico, autor de cuatro discos en solitario y que hace más de 10 años integra el colectivo rioplatense fundado por Gustavo Santaolalla.



"No es lo mismo hacer un disco que cuando haces música en un contexto determinado; y en este caso música para ser bailada, hay que tener en cuenta distintos aspectos. En este caso fue muy estimulante e inspirador pensar en el movimiento del cuerpo. Hubo un trabajo muy fino con la coreógrafa de ver cuáles eran las necesidades que ella tenía para poder aplicar sus ideas coreográficas, a veces cosas muy concretas, como agregar ciertos sonidos que a ella le permitían enfatizar ciertos movimientos, cuestiones muy relacionadas a la parte visual del baile. Me pareció muy interesante y es muy diferente al proceso de hacer un disco" explicó sobre su creación que es la primera para un ballet completo, porque su música ya había acompañado a los bailarines del SODRE en alguna ocasión, en fragmentos, cuando Julio Bocca dirigía la compañía uruguaya.



Sobre cómo trabajó para componer, Supervielle contó que grababa los ensayos y el intercambio con la coreógrafa fueron cruciales. "En el comienzo de su proceso Marina, tenía un montón de referencias, entre las que había música de Bajofondo, yo también partí de algunas ideas que ella tenía claras y en el proceso aparecieron cosas que fui proponiendo y así se fue diseñando esta estructura que es el ballet. Sin dudas, el ir a los ensayos, empaparme de esa dinámica de trabajo del ballet fue muy inspirador. Fue meterme en otro mundo, en una manera de hacer las cosas, de entender sensibilidades distintas a las que uno tiene contacto cuando hace un disco", expresó.



Sobre cuál es fue el resultado de su trabajo y qué géneros utilizó para alumbrar la música para esta pieza de danza contemporánea, Supervielle admite que todo su bagaje musical está presente. "No es casualidad que Marina haya pensado en mí, porque ella, como yo, es una artista que tiene fuerte contacto con lo clásico, pero también hizo mucho tango, mucho ballet contemporáneo, entonces en ese sentido tiene que ver con lo que yo he sido en mi carrera musical. En mis discos desaparece la música clásica, aparece el tango, la música electrónica, la popular, son influencias que, aunque quisiera, no podría desprenderme de ellas y en este caso, calzaban justo para el lenguaje coreográfico de Marina. También hay algo de las nuevas tendencias como la música urbana".



Pero Supervielle también sumó a Beethoven y Vivaldi. "Marina tenía muy claros los movimientos para esas partes, así que se los respeté, me parece bueno incluir también música de otro contexto, no sólo original. O sea que aparecen esos fragmentos, que los regrabé, con el guitarrista Gustavo Rey y un pianista muy joven uruguayo, Javier Toledo, están adaptados, mezclados y puestos en función de la obra" compartió el autor, para quien este trabajo tiene un peso singular.



"Benedetti tiene un lugar central en la cultura de Uruguay, de la latinoamericana e iberoamericana, en lo personal es muy importante, yo estoy vinculado a la Fundación Benedetti, he hecho algunas cosas con ellos en los últimos años en otros aniversarios del escritor, así que para mí es un honor y es una enorme responsabilidad meterse en el mundo de Benedetti, apropiárselo y ponerle nuestra propia lupa, interpretación y nuestro lenguaje al servicio de esa obra, pero también apropiándonos de esa obra, hablando de lo que tiene que ver con nuestra visión del mundo".



El proyecto de "La tregua" se gestó en 2019, pensado para estrenar en el 2020, cuando se cumplían 60 años del lanzamiento de la novela de Benedetti. Por la pandemia el proyecto se vio frenado y recién el año pasado, cuando se abrieron algunas salas, pudieron presentarlo. Sin embargo el extenso plan de giras por Europa y Latinoamérica no pudo hacerse. "Hubo una apuesta ambiciosa de parte del SODRE de generar contenido original, pero con la pandemia, toda la proyección que pretendía tener, quedó trunca. Por eso para mí, y para toda la gente del SODRE, es muy importante que se pueda estrenar la obra en San Juan, es la primera experiencia de sacarlo fuera de Uruguay, donde lo vio mucha gente, alcanzaron a verlo miles de personas, pero nunca había salido de las fronteras. San Juan es la primera vez afuera, ojalá sea un primer escalón para seguir con lo planeado para este ballet. Fue un proyecto muy ambicioso de difusión internacional" sostuvo el versátil artista que sigue expandiendo su campo de acción y dejando fluir su talento compositivo, como hizo con "Soltar tu mano", la primera canción escrita, compuesta y cantada por él, lanzada en 2020 y se prepara para volver a salir de gira con Bajofondo en noviembre, con conciertos en Buenos Aires, Ecuador y Colombia.





El dato

La Tregua. La obra de Mario Benedetti llevada a la danza por el Ballet Nacional del SODRE (Uruguay). Hoy última función, 21hs. Teatro del Bicentenario. Entradas: $2.200, 2.000, 1.500 y 800. En boletería y por Tuentrada.com