L-Gante sigue de gira por todo el país con su cumbia 420. En cada lucar que visita genera un alto impacto.

Esta vez fue el caso de Resistencia, Chaco. Allí, en esa provincia no la paso tan bien. Primero le prohibieron la entrada a un shopping y también lo cuestionaron por usar las camisetas de los dos clubes más importantes de la provincia: Chaco for ever y Sarmiento.

El incidente en la galería comercial fue porque el artista se había olvidado de llevar tapabocas, algo que es de uso obligatorio en espacios cerrados.

L-Gante intentó solucionar este percance usando una camiseta de Chaco For Ever en la cabeza, pero aún así no lo dejaron ingresar.

Al usar esta casaca, los hinchas forevistas saltaron de alegría pero los simpatizantes de Sarmiento saltaron en contra. Según detalló Sergio Nazer, productor de la gira, la remera se la regaló un fan.

Y a la hora de salir a escena, el artista subió a cantar sus hits con la camiseta de Sarmiento. Y allí generó otra polémica.