Nicole Neumann tiene nuevo novio. Se trata del piloto José Manuel Urcera. Juntos pasaron un fin de semana en la Patagonia que se vio empañado cuando la top se tuvo que enfrentar con un escándalo dado que la ex de José, la habría encarado furiosamente en un supermercado.

Micaela, tal el nombre de la chica que había sido novia del piloto, mandó un WhatsApp al programa Intrusos donde dejó muy mal parada a la modelo.

Fue Marcela Baños quien en el segmento de "Los Escandalones", en la segunda edición de programa leyó el mensaje que le mandó Micaela: "Hola Marcela. Soy Micaela. Sé que hablaron de mí en el programa en el que estás y quería decirte que la información que diste no es correcta", comenzó su descargo.

"Yo no insulté a nadie. Simplemente le pregunté a mi ex novio si le había comentado a la señora con la que está saliendo, que nos vimos un día antes de que llegue. Nada más", agregó la ex de Urcera.