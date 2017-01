La modelo argentina Belén Rodríguez, famosa por haber tenido una noche con el ex mandatario italiano Silvio Berlusconi, fue muy criticada en las redes sociales luego de que compartiera un clip en su cuenta de Instagram donde se la ve poniendo su lengua en la boca de su hijo de tres años.

En el video, que parece haber sido tomado en un restaurante, aparece la modelo lamiendo la crema de la cara de su hijo. A continuación, se la ve mirando a la cámara antes de besar a su primogénito, Santiago.

El material –que ya fue visto más de un millón de veces en la citada plataforma– fue condenado por los internautas. Fueron muchos los usuarios que se indignaron con las imágenes y le enviaron mensajes diciéndole que debería sentirse "avergonzada" por tal comportamiento.

Sin embargo, otros defendieron a la modelo, y lo describieron como un momento que refleja el amor entre madre e hijo."Yo hago lo mismo con mi hija y no soy una pervertida", "Parece un niño feliz y dulce. No entiendo lo que se ve aquí no esté bien", fueron algunos de los comentarios.

La mujer, que hoy está radicada en Milán, Italia, se divorció del padre de su hijo, el bailarín Stefano De Martino, en diciembre de 2015.

Rodríguez fue noticia también por haber sido capturada teniendo sexo en público durante unas vacaciones en las Maldivas con su entonces novio Fabricio Corono, en 2009.

También fue novia del periodista italiano y ex delantero del AC Milan Marco Borriello, que ahora juega para Cagliari.