Romina Malaspina quedó en el centro de la polémica por un comentario que hizo tras los incidentes que se registraron el miércoles en los Estados Unidos. Sus declaraciones, que generaron un gran repudio, la convirtieron en tendencia en Twitter.

Desde el noticiero de Canal 26 que conduce, luego de ver un informe sobre los ataques al Capitolio por militantes de Donald Trump, Romina mantuvo un intercambio de opiniones con su compañero de programa Diego Codini. “Fue intenso el día en los Estados Unidos y va a seguir así”, expresó el periodista.

Ante esto, la ex Gran Hermano respondió con una reflexión que no pasó desapercibida: “Fue muy caótico y muy impensado que pase un hecho así en una de las potencias principales del mundo. Uno ve las imágenes y piensa que puede llegar a ser un país de Sudamérica, pero no, lamentablemente es en los Estados Unidos y eso es lo que se sufrió en el día de hoy”.

De inmediato muchos usuarios en Twitter repudiaron lo que dijo la conductora y cuestionaron que esté al frente de un noticiero. Como suele ocurrir con algunos temas, tampoco faltaron los memes para burlarse de las declaraciones de la modelo.

Fuente: TN