Soledad Pastorutti fue una de las estrellas invitadas para el festival Jesús María 2018. La cantante cerró la tercera jornada el sábado 6 y ovacionada por el público, pero tuvo dos inconvenientes.

Primero, el show comenzó demorado y como si eso fuera poco, además los dos primeros temas que cantó no se escucharon en todo el campo.

"Me dicen que afuera no se está escuchando. ¿Y cómo me responden si afuera no se escucha? ¿Alguien me puede decir algo?", comentó, mientras aprovechaba ese momento para tomar agua.

“Bueno, ¿ahora? ¿Ahora sí? ¿Canté dos temas y no me escucharon? Bueno, ¿los repetimos al final?”, comentó. Y el público la acompañó con aplausos.