La obra de Dady Brieva fue atacada y escrachada. El Teatro Picadero, donde se presenta el humorista, amaneció hace días con los carteles sucios: les tiraron pintura de color rojo y también excrementos.

El productor de la obra y propietario de El Picadero dialogó con diario La Nación y dijo que fue un momento muy malo el que vivió en su teatro: "Prefiero no hablar mucho sobre el tema, me parece que no da. Es alguien que no maneja el odio de las redes sociales y que lo pasó a la acción. Lo que me queda claro es que ningún artista que realiza su trabajo debe ser escrachado", opinó.

El productor salió en defensa de Dady Brieva, quien recibió este ataque por hacer pública su militancia peronista y kirchnerista, pero también remarcó que el teatro también terminó siendo víctima del ataque en su contra.

"Lo que hace un artista es un espacio de cultura, de arte, de expresión que no debe ser profanado por el odio político. No soy inocente y entiendo que lo que sucedió tiene que ver con el espectáculo que programé de Dady Brieva, que es un artista al que respeto y que me gusta mucho su espectáculo; pero la agresión fue a El Picadero", aseguró.

Previamente, Blutrach había dejado un mensaje en sus redes sociales donde podía verse su indignación por el vandálico hecho. "Estoy tratando de encontrar las palabras después de limpiar la mierd# que tiraron con pintura roja en la marquesina... Me parece que no las voy a poder encontrar", escribió.