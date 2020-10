El escritor sanjuanino Luis Ávila suma otro logro en su corta pero exitosa trayectoria. Cerró un nuevo convenio con la plataforma Booknet para que tres de sus libros subidos en esa e-commerce fueran traducidos al inglés. Los juegos del jefe es el primero, que convertido en Boss games, ya tuvo 15 mil lecturas del primer capítulo publicado. Una respuesta más que positiva para continuar liberando el resto del volumen, ya que es de descarga gratuita.



Esta primera novela que da el salto al mundo angloparlante, fue editada el año pasado en papel por Planeta (donde debutó con la saga para adolescentes #Malos), en la plataforma Wattpad, en la que Ávila comenzó a escribir y hacerse conocido, donde alcanzó más de 12 millones de lecturas, mientras que en Booknet fueron más de medio millón. Ello llevó a ser tenido en cuenta para esta expansión a otro mercado.



"Es un desafío tremendo, porque es un público mucho más grande y la competencia es mayor. Pero aquí tengo cierta ventaja, porque no estoy solo con esto, está la gente de Booknet" aseguró el escritor de 25 años que adelantó que la segunda parte, que quizás aparezca en diciembre, se llamará Boss lies y sí estará a la venta como ebook.



"En inglés aún no hay planes editoriales en papel, a mí me resulta más rentable la publicación electrónica, el margen de regalías es mucho mayor y no es moneda local", explicó Ávila, que tomó la precaución cuando firmó la publicación de Los juegos del jefe, de reservarse los derechos subsidiarios- que le maneja la agencia Shibily- por lo que consiguió mejores porcentajes a la hora del trato con Booknet.



"En habla inglesa no me conocen, no saben quién soy. Tengo que ofrecerles mucho contenido gratuito para convencerlos de que me compren, es el mismo tratamiento que si un autor nuevo se quiere introducir en habla hispana" añadió el escritor y también psicólogo que colabora con el proceso de traducción, aportando una breve traducción por capítulo, que su editor termina de trabajar.



Además de estar muy presente en el ámbito local de las letras, Luis Ávila no se detiene nunca y ya está escribiendo otra novela, "Cincuenta grados a la sombra", que estará a la venta en noviembre.