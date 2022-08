MARCOS URISA

Sheyla López y Alejo Key, son dos jugadores que representan a las escuadras Delicia SJ y Laprida, que participarán en la Liga Pocito Free Fire. Competirán 12 equipos para ser los mejores de este juego en la provincia.



El furor por los deportes electrónicos no deja de extenderse y de ganar terreno o nuevos espacios. A tal punto, que están ganando la atención de instituciones tanto privadas como públicas. Quienes ahora se suman a la ola digital son los clubes deportivos tradicionales. La entidad pionera en incursionar en los e-sports es el Centro Deportivo Laprida, de Pocito; y lo sigue en su camino el Club Alianza, de Santa Lucía, que está dando sus primeros pasos. En colaboración mutua, encararon el ambicioso proyecto de crear una liga semiprofesional provincial y oficial de Free Fire. Así surgió la Liga Pocito Free Fire. Se trata de una nueva competencia que -tendrá un modo online y presencial en la final- en el que solo podrán participar equipos constituidos para ascender a la fase nacional, sudamericana y mundial del videojuego creado por la empresa desarrolladora Garena.



Tanto Laprida como Alianza, que son asociaciones civiles sin fines de lucro, son pioneras en la provincia porque desempeñan actividades deportivas y culturales tradicionales y a la par, cuentan con equipos de competición de e-sports. Además, esta nueva liga está recibiendo el respaldo institucional de la Municipalidad de Pocito y el gobierno provincial.



La competencia tuvo una jornada previa el fin de semana pasado, que sirvió como experiencia piloto y puesta a punto del sistema de juego, ahora este sábado 20 de agosto, comienzan las partidas competitivas con 12 equipos o escuadras semi-pro. Cada roster cuenta con 4 titulares y 2 suplentes. Por las características que tiene el juego "Free Fire", será un total de 72 jugadores que participarán durante tres meses. Las partidas se disputarán todos los sábados a las 18hs y serán retransmitidas por Twitch TV en el canal oficial Laprida Esports. Los equipos serán Chimbas Te Quiero (CTQ), Jate Esports, San Juan Esports, Teka Esports, Laprida Esports, Alianza Esport, Delicia SJ, Apontes Gaming (todos ellos provinciales), además se suman Zeta Ganjah y Rusheo de Perú, Zeta y Maycam de Buenos Aires. Las rondas por puntajes se desarrollarán hasta el 29 de octubre y la gran final será presencial en un escenario a convenir (falta confirmar si será en un estadio cubierto) el 5 de noviembre.



Walter Luna, presidente interino de Laprida, también es el CEO del equipo de e-sport del club y conversó con DIARIO DE CUYO sobre el propósito y las razones de organizar una nueva liga semiprofesional en la provincia de Free Fire. "Estamos muy contentos de haber llegado a este momento porque creemos que potenciará a jugadores sanjuaninos a que puedan hacer su camino profesional en los e-sports. Queremos generar una plataforma para que los jugadores tengan ya un roce sólido y así clasificar y ascender al circuito internacional y que San Juan tenga una representación fuerte en los grandes torneos", dijo el dirigente deportivo.



Inicialmente, Laprida arrancó con este proyecto al conformar su primer equipo en 2020 y a la par de tener futsal y fútbol 11, fue desarrollando este otra veta en paralelo. El año pasado formó parte de la liga de Free Fire organizada por la Municipalidad de Capital y la Asociación Sanjuanina de Deportes Electrónicos y Videojuegos. Estos antecedentes fueron cimentando un camino buscado, ahora, el club se siente lo suficientemente fortalecido para haber creado su propia liga oficial y con apoyo estatal.



"Hay un estigma social que queremos que se rompa, es el que prejuzga que los juegos electrónicos representan un vicio y no es así. Hace más de diez años que los deportes electrónicos crecen en sistemas competitivos y serios, donde ya son considerados como disciplinas, con sus rutinas y sus coachs de entrenamiento, con preparación desde la alimentación y el ejercicio físico, técnico y hasta el psicológico. De a poco se va terminando con ese mito que jugar videojuegos es una pérdida de tiempo", manifestó Walter. El equipo campeón ganará un premio de 30 mil pesos en efectivo. Pero además, tendrán el handicap necesario para ingresar a la fase nacional y sudamericana (con equipos de Argentina, Chile, Perú y Colombia). Los cuatro mejores de esta fase regional, de ganarla, entrarán a la "Promotion", la instancia decisiva para entrar a la liga internacional. "Queremos que otros clubes deportivos de San Juan se vayan sumando y apuesten a trabajar en los e-sports, es algo nuevo aquí pero ya lo vienen haciendo clubes como Racing, Boca y River que tienen sus equipos en CS GO y League of Legends. Los clubes tienen que contener y dar oportunidades a muchas disciplinas para los jóvenes para su el desarrollo cultural", sintetizó Luna.



Para lograr que un equipo de jugadores llegue al circuito profesional hay dos condiciones esenciales. Primero, que los competidores vayan sumando experiencia, habilidades y sobre todo, superando competencias de menor a mayor. Segundo, a medida que el equipo obtiene resultados positivos, adquiere a la vez notoriedad y reputación ante las empresas y marcas de la industria tecnológica que buscan patrocinar a equipos emergentes. Tal es el grado de interés que se va generando que, como ejemplo más reciente, el equipo ganador de la Liga Internacional de Free Fire (final disputada en Malasia) se adjudicó el premio mayor de dos millones dólares.

Sobre la competencia

Garena Free Fire, es un shooter battle royale online para dispositivos móviles. Es el título más descargado con más de 80 millones de usuarios activos en todo el mundo y según sondeos de la ASJDEyV, es el más popular en la comunidad de gamers sanjuaninos. Los jugadores entran a unas islas virtuales (Purgatorio, Alpes, Bermuda y Kalahari) a través de sus avatars o personajes, que caen desde un avión en paracaídas hacia el terreno de juego. Con diversas tácticas y estrategias, los equipos combaten entre sí y deben sumar puntos en una tabla global para avanzar en el certamen. En las partidas, cada jugador debe apoyarse por su compañero, recolectar armas, medicinas y otros ítems para sobrevivir. El equipo que elimine a todos los competidores, ganará la partida.

>> DATO

Liga Pocito Free Fire. Desde este 20 de agosto, todos los sábados a las 18hs y las partidas online serán retransmitidas por Twitch TV en el canal oficial Laprida Esports, hasta el 29 de octubre. La final será el 5 de noviembre de modo presencial.