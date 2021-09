Si algo define a Esmeralda Mitre es su verborragia sin filtro. Después de un largo detox televisivo, la actriz volvió a la escena mediática más picante que nunca. Fue en un mano a mano con Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América), donde disparó munición pesada contra Marcelo Tinelli, al que tildó, entre otras cosas, de traidor.

La olla se destapó cuando Ventura le preguntó si volvería a trabajar con el dueño de La Flia, que el mes que viene regresa a la tv con Showmatch: La Academia. “No, nunca más. Me parece un pusilánime. No tengo problema en decirlo. Tenía buena relación pero me traicionó. Soy una persona con un corazón de oro, la más leal del mundo. Pero me traicionas y te vas a comer una venganza. Y ya se la comió. Porque salí a todos los medios a decir que su programa estaba arreglado”, sentenció la exparticipante del Cantando 2020.

Mitre, una de las revelaciones del ciclo de canto, tuvo su momento de destaque pero su salida fue escandalosa. “Yo era la persona que más rating tenía en el programa, lejos. Todos hacían 2, y yo hacía 12.8 puntos. ¿Vos qué hacés con una estrella que te está dando de comer? Porque él no me estaba dando de comer a mí, yo le estaba dando de comer a él con el rating”, advirtió.

Asimismo justificó su eliminación del concurso: “Pasó lo del COVID falso positivo. Yo me había querido ir antes porque estaba harta del programa, me parecía malo. No como en el Bailando, que era bueno y la pasé muy bien. Fue un drama, me decían que por favor me quede, que se les venía el programa abajo, y de hecho se les vino abajo desde el día siguiente que yo me fui. Es la verdad, yo tengo rating. Es un fenómeno rarísimo pero pasa”.

Ante el pedido de la producción –según cuenta Esmeralda- ella les dio un lapso de unos días pero que su decisión era inalterable: “Le dije ‘te banco una semana más, pero vos decís al aire que yo renuncio’. Y me dejó en el aire garpando. Me dejó a mí que soy una actriz seria y de prestigio como una perdedora. Le dije ‘a mí no me vas a ganar. ¿Este es tu juego? Mañana salgo yo a ver quién gana. Y gané”, detalló furiosa.

Hace tiempo que la mediática no se mostraba en los medios y apareció con un renovado corte de cabello. Sin embargo, su novedoso cambio de look quedó en un segundo plano luego de la catarata de críticas que disparó hacia el conductor de eltrece. “Marcelo siempre termina traicionando a la gente. Eso es lo que dicen todos y lo comprobé. Lamentablemente, porque a pesar de todo lo quiero mucho. Le tengo cariño y creo que él no quiso hacerme daño, pero me lo tuvo que hacer”, cerró con seguridad.