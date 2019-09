Esmeralda Mitre (37) estuvo de visita en Polémica en el bar(América, a las 20) y allí opinó de diversos temas de actualidad. Pero la nota la dio cuando dio su punto de vista sobre Mirtha Legrand(92).

Todo comenzó cuando la actriz analizó al Gobierno. "Lo apoyo, pero creo que hubo muchísimos errores. El primer error fue pensar que ganaban las elecciones", lanzó, y sorprendió a todos.

Ocurre que Esmeralda nunca había sido crítica de la gestión de Mauricio Macri y todos esperaban que solamente le tirara flores. "Anotá a Mirtha y Esmeralda, dos que se van", bromeó, entonces, Mariano Iúdica, conductor del ciclo.

"Yo no, no soy panqueque ni me jacto de panqueque. Jactarse de panqueque es una guarangada, si vos ayudaste y le diste bombo...", contestó la artista, notablemente molesta.

Días atrás, Mirtha había jugado con la posibilidad de invitar a Alberto Fernández a su mesa, algo que hasta antes de las PASO había dicho que nunca haría. Por eso, ella misma se definió como "panqueque".

"Mirtha nunca quiere a nadie, tiene un resentimiento muy grande hacia todo el mundo. Cuando me senté en su mesa me dijo de todo", rememoró Mitre. Y agregó: "Yo había ido seis veces y me dijo que no era famosa. ¿Entonces por qué había ido seis veces?".

Y, sobre el final, fue lapidaria: "Ella quiere ser la más poderosa. En vez de sentirse orgullosa de venir de un lugar y haber llegado tan lejos como llegó, tiene el resentimiento de no haber nacido en la alta alcurnia".

Vale recordar que las apariciones de Esmeralda en el programa de Mirtha siempre generaron polémicas. Una de las más recordadas fue cuando se enfrentó con Horacio Rodríguez Larreta, en octubre de 2018.

"Ay, Esmeralda... son todos reproches", le reclamó Mirtha, quien se cansó de los cuestionamientos y cerró el tema de manera abrupta. "Todo te cae mal, qué difícil hablar con vos", insistió la conductora.

Luego del programa, Esmeralda dijo haber sido "censurada" en la mesa de Mirtha. Queda claro, el resentimiento y la mala relación se mantiene con el correr del tiempo.