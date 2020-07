Esmeralda Mitre fue internada en el Sanatorio Otamendi el jueves a la madrugada después de presentar fiebre, dolores musculares y vómitos durante tres días. Le realizaron un hisopado y espera el resultado para saber si tiene COVID-19.

Según contó la actriz, el malestar empezó el lunes con "fiebre, dolores en el cuerpo cada vez peores". "También tuve vómitos y sensaciones muy desagradables. Y por último arranqué con dolor de garganta. Pasé así todo el martes. Y, el miércoles a la noche, llamé a la prepaga para que me vinieran a ver", señaló, en diálogo con Teleshow.

Cuando los médicos llegaron, enseguida decidieron su traslado al sanatorio porque los síntomas daban indicios de un "caso más que sospechoso" de coronavirus. Una vez ingresada, le hicieron una tomografía de pulmón y el hisopado.

La actriz recibirá el resultado hoy, y deberá esperar 48 horas para realizarse un segundo test. "Si da positivo, voy a tener que seguir internada. Y, si da negativo, me voy a poder ir a mi casa. Ojalá que sea que no. Pero bueno, un virus tengo seguro, porque el dolor que siento es muy grande”, comentó.

Por último, la actriz habló del riguroso protocolo que manejan en la clínica, que no permite que nadie pueda acompañarla en este difícil momento. "El Otamendi no recibe ni siquiera visitas en la puerta: no es que no pueden entrar al cuarto, no pueden entrar al sanatorio”, explicó la actriz.

Durante la cuarentena, Esmeralda se había volcado a la tendencia de las clases online y comenzó a dictar talleres de actuación por videollamada.