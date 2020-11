Diego Maradona no solo fue un ídolo en el ámbito del deporte sino que supo rodearse con los máximos referentes de la música y la política de todo el mundo, hasta llegó a tener relaciones muy cercana con varias estrellas del rock entre las que se destacó su vínculo con Charly García.

Para despedirlo, el músico le dedicó una emotiva carta que escribió a mano y la subió a las redes sociales para que todos los fanáticos pudieran leerla y compartirla. De puño y letra, el artista manifestó: "Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté qué título le pondrías a tu 2do gol a Inglaterra' al toque me respondiste: 'Miré el arco y esquivé patadas'. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos".

En el manuscrito titulado "Carta para el 10", el ex integrante de Serú Girán continuó: "Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena. Espérame ahí... Invita la casa. No te equivoques con el paraíso".

Y cerró con una divertida posdata: "¿Sabés lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? '¿Éste no es el que juega al voley?'".

"Rock and roll fierita!!! Say no more. I Love you", cerró su cálido homenaje. La foto del escrito en la cuenta de Instagram del intérprete recibió miles más de 80 mil "me gusta" en solo una hora y cientos de comentarios por parte de los seguidores emocionados al leer tan sentidas palabras.

Además acompañó el posteo con una foto retro abrazado a Maradona en el que se demuestran el profundo cariño que se tenían.

Fuente: Diario Show