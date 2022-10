El fin de semana extendido resultará ideal para poner en práctica una propuesta artística que tendrá varios aspectos: la intervención del espacio público con actividades culturales, el entretenimiento familiar y la generación de trabajo genuino para los propios artistas. Y no menos importante, la visibilización y jerarquización del arte circense local. Después de muchos años de formación y de trabajo colectivo sostenido, los elencos que vienen conformando una comunidad emergente de jóvenes practicantes, tendrán su propio ciclo de espectáculos formales. Bajo el nombre de "Cultura al aire libre: vivamos los espacios verdes", se desarrollará un cronograma inicial de funciones para toda la familia y a la gorra en el Parque Belgrano y en el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo. Estas presentaciones que serán en simultáneo durante hoy, mañana y el domingo (a partir de las 18hs.) servirán como una prueba piloto de un proyecto que aspira a construir un circuito abierto que funcione de manera sistematizada por toda la provincia. Las agrupaciones o compañías conocidas como Cía Todo, Circopatas, Circolocado, La Chacota, Ensamblado y Circo Flama, se organizaron de manera autogestionada y con la articulación y respaldo del Ministerio de Turismo y Cultura junto al Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Con la gestión de Mercedes Riveros, quien se encargó de las habilitaciones, y la Dirección Provincial de Espacios Verdes, es quien se encargó de acondicionar los parques para hacer conexiones eléctricas, se les dará el soporte logístico para la realización de dichos espectáculos.

Circo Flama. Andrea del Valle Riveros, Natalí Leyes, Andrea del Carmen García, Lucía Moreno Nader.

"Es un avance importante para nosotros. Porque se sale de las esquinas, para poder montar espectáculos de calidad. Es parte porque venimos trabajando hace mucho en teatros y otros espacios, colaborando con otras organizaciones y eventos. Aunque nacimos haciendo circo en la calle, tomamos lo urbano para generar un escenario popular, con funciones a la gorra y que el espectador ponga su precio de lo que está viendo. Pero los que no pueden pagar, también pueden mirar el show. Hacemos arte popular, de eso se trata", dijo Soledad Moles, del grupo Circo La Chacota, que actuará esta tarde en el Parque Belgrano.

Circolocados. Paula Torres (Burbujita) y Sebastián Corvini (Palito).

A pesar de no contar con el montaje de una carpa tradicional de circo, los elencos aprovechan los lugares no convencionales al aire libre y se adaptan a cualquier terreno, sosteniendo una dinámica y una impronta particular, sin que los shows dejen de ser atractivos y divertidos para todo tipo de público. "No es una limitación, al contrario, montamos nuestro mini circo en playones, en cocheras, en todo tipo de lugar, es como un micro escenario y presentamos una varieté con payasos, malabares, acrobacias, títeres, trucos con fuego y burbujas, entre muchas otras disciplinas", mencionó la artista que junto a Tino Gambina y Anila Azocar, vienen trabajando desde 2019, con funciones adaptables a festivales itinerantes locales.



Luciana Romero, más conocida en la comunidad circense como Lula, pertenece al Circo Flama, integrado también por Andrea del Valle Riveros, Natalí Leyes, Andrea del Carmen García y Lucía Moreno Nader.

Cía Todo. Mario Cáceres, Julieta Palomo, Jorge García.

Ella consideró que esta experiencia, si resulta exitosa, podrá posicionarlos para darle hándicap y continuidad en otros espacios verdes, con la intención de que cada fin de semana, circulen varios espectáculos. Eso motorizará e incentivará más trabajo sostenido en el tiempo. "Sería muy bueno, porque cada grupo cuenta con su estilo diferente y a la hora de jugar con la gente, todos hacemos que sea muy participativo, convocando a los espectadores a interactuar con los personajes", comentó. Flama presentará el domingo su show llamado "Con la tía en escena", que la agrupación viene desarrollando durante el año que cuenta con acrobacias de piso, malabares, hula hula, swing y contorsionismo. "Es importante para nosotros porque venimos luchando por el arte circense muchos años, esto nos dará visibilidad y nos ganaremos una identidad. El público nos reconocerá y apoyará con propuestas más estables y sólidas cada vez más", expresó Lula.

La Chacota. Con Sole Moles y Tino Gambina.

Seis elencos, más de 30 artistas involucrados, son el fruto de un largo recorrido hecho por las ediciones de San Juglar, de talleres de formación, de la Escuela de Circo y otros esquemas de trabajo que, con toda esa experiencia acumulada, se pondrá a prueba durante este primer programa de funciones.





DATO

Cultura al aire libre. Desde viernes 7 a domingo 9, a las 18hs. en Paseo de las Palmeras (Parque de Mayo) y Parque Belgrano. A la gorra.