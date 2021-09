Es la más cara, la más larga de las cintas de la franquicia y parece que marcará el final de una era. Después de varios aplazos, finalmente estrenará el 30 de septiembre en Argentina (el 28 en Londres) la nueva entrega de la saga de James Bond, "Sin tiempo para morir" y en San Juan comenzó ya la preventa de entradas en Cinemacenter y Play Cinema.



Acción al extremo y el despliegue al servicio de unos de los personajes más icónicos de la cine, que el último tiempo estuvo a cargo del británico Daniel Craig que se despedirá de su papel como el agente 007 tras su quinta aparición como el espía británico, papel que interpretó por primera vez en 2006 para Casino Royale.



La película (que se vio demorada por el cierre de los cines durante la cuarentena) tiene una duración de dos horas y 43 minutos, y el tema principal a cargo de Billie Eilish; está dirigida por Cary Fukunaga y tiene en su elenco a Rami Malek (que es el villano), Ralph Fiennes, Naomie Harris, Léa Seydoux, Ana de Armas y Christoph Waltz.



Para no convertirse en un fracaso, debería recaudar mundialmente no menos de U$S 900 millones, porque lo invertido fue 280 millones de dólares, más unos 400 millones destinados a promoción y los costos que se suman por el retraso del lanzamiento.



No Time to Die está ambientada 5 años después de la última historia, y encontrará a un James Bond retirado que vuelve al ruedo. Se buscó la inclusión de personajes femeninos poderosos que acompañarán al protagonista, uno de estos roles estará a cargo de Lashana Lynch, actriz que interpreta a Nomi, la nueva heroína que algunos han dejado trascender que podría convertirse en la nueva 007. Craig, al respecto, opinó que "ninguna mujer debería hacer de 007" , sino que "deberían crearse otro personaje igual de importante".