La vida amorosa de Drew Barrymore -la encantadora niña de ET- no es simple. Luego de tres matrimonios, la actriz experimentó otros romances, que tampoco duraron "para siempre jamás". Algunos de ellos llegaron de la mano de personas conocidas y otros haciendo uso de las famosas aplicaciones que sirven para buscar pareja, dado que tenía intenciones de conocer gente nueva. Y dada su popularidad y gracia, bien podría suponerse que su aparición en las plataformas pudo no sólo ser una sorpresa, sino también todo un éxito para la estrella. Sin embargo, ella misma dio a conocer que no fue tan así... o al menos en cuanto a lo que buscaba. De hecho, uno hasta la dejó plantada antes del encuentro. Pero lo que más le llama la atención a Barrymore es la cantidad de hombres bastante más jóvenes que se atreven a contactarla. El problema es que no es recíproco. Drew expresó que a esta altura -y si bien se cuida para sentirse plena- no tiene ganas de mantenerse como de 30 años para no verse mayor al candidato, ni tampoco de llevar una vida acorde a esa edad. Pero fue más específica aún: "Yo tengo 46 y ya tengo dos hijos, no necesito otro más. Siempre pienso que no funcionaría", lanzó en charla con Whoopi Goldberg. Y aunque luego reconoció que tampoco le gustaría que a ella la juzgaran sólo por su edad, reafirmó que está dispuesta a entablar una relación con alguien mayor.