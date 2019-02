Luana Micaela Monsalvo (19), una de las cinco personas que estaban en el salón de fiestas "Xanadú" en el que murió Natacha Jaitt el sábado pasado, aseguró que esa madrugada huyó del lugar, cuando se enteró de que la conductora estaba desvanecida, porque estaba "asustada".

"Yo estaba asustada y no entendía nada, entonces salí corriendo", dijo la joven en declaraciones a Telenoche, en referencia a la madrugada del sábado, cuando se fue del salón de fiestas en momentos en que moría Jaitt.

De acuerdo a su relato, llegó al lugar en la noche del viernes invitada por uno de los hombres que participaban del encuentro y ahí le presentaron a quienes se hallaban, entre ellas Natacha Jaitt, a quien no reconoció.

"Yo estaba arriba en una de las habitaciones cuando vino 'Voltio' (en referencia a Gustavo Bartolini) y me empezó a llamar desesperadamente. Me decía 'dale, dale, vamos que la chica se descompuso y no quiero que te metas en quilombo'", dijo la joven en el momento en que huyó del lugar.

La joven finalmente fue hallada por los investigadores y en la misma tarde del sábado declaró como testigo ante la Justicia.

Además, en la entrevista periodística reconoció que en el encuentro había drogas, entre ellas LSD, que consumió al igual que Jaitt, pero dijo que no vio que hubiera cocaína.