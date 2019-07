Son los embajadores de la argentinidad en los escenarios internacionales, por más de tres décadas, Los Auténticos decadentes se consolidaron como el emblema de la música festiva, marcando a cientos de generaciones. Por toda Latinoamérica, desde Ushuaia a México, llevan adelante su gran gira "Fiesta Nacional", que para este 2 de agosto tocarán nuevamente en San Juan. Este show, que nació a partir de su concierto acústico "desenchufado" por MTV, superó todas las expectativas. Las clásicas canciones tuvieron una reversión única, con otra sonoridad y la participación de artistas invitados como Rubén Albarrán, Mon Laferte, Chaqueño Palavecino, Ulises Bueno, Gepe, La Bomba de Tiempo y Afrosound Choir. De todos ellos, el tema 'Amor' ya es un nuevo hit del año. En este contexto, el regreso de Los Auténticos es más que especial. Así lo definió a DIARIO DE CUYO Gastón "el Francés" Bernardou, percusionista y una de las voces fundadoras desde 1986.



- ¿Esta gira es la mejor forma de festejar sus 30 años de historia?



- Lo que sucedió fue que este disco grabado por MTV tuvo una gran repercusión, especialmente con el tema 'Amor' junto a Mon Laferte. Con este show en vivo, obtuvimos sold out (entradas agotadas) en cada espacio. Cinco Gran Rex, Córdoba, Rosario, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Brasil. Es muy lindo lo que está pasando. Estas canciones reversionadas son ideales para escuchar en teatros y auditorios. Llegar a San Juan será una buena experiencia.



- ¿Este cambio de formato acústico significó un desafío importante?



- Fueron muchos retos, sobre todo, la preparación del disco. Tuvimos que parar de tocar durante cuatro meses para ensayar todos los días. Nunca trabajamos tanto, fue un desafío enorme. Las ideas y las canciones las pensamos muy rápido; pero que sonara todo bien, fue lo más complicado. Al final del proceso, todos los comentarios fueron excelentes. Hubo mucha producción, escenografía, artistas invitados. Todo tuvo una preparación especial que diferencia de anteriores espectáculos donde siempre estuvo la fiesta en primer plano. Lo que valió la pena, fue la respuesta de la gente. Estamos muy contentos por este momento.



- ¿Era extraño para ustedes tener a los espectadores sentados?



- Lo más curioso fue que la mayor parte del show, el público estuvo parado y bailando, a pesar de lo difícil que es en un teatro. Pero preferimos hacerlo, contando con una acústica superior, que cada uno esté tranquilo en su lugar y que lo disfrute con su familia. La idea era que fuera diferente, pero no por eso relegar que sea divertido al sacar la guitarra, el bajo eléctrico y los sintetizadores. Quedó una versión de Los Decadentes más antigua, como de los años '40. Se escucha más potente otros instrumentos como la percusión, hay más suavidad y dulzura en los sonidos. Es una experiencia única que no podrá repetirse en cualquier escenario después.



- El público sanjuanino siempre respondió positivamente con cada propuesta que trajeron. ¿Cómo imaginan este próximo reencuentro?



- La onda de Los Decadentes no cambió nunca. La base y las ganas son las mismas. Nos mantenemos de manera fiel y al pasar los años, tocamos cada vez mejor. La banda suena más ajustada y aunque no saltamos tanto como antes, que hacíamos más lío de lo que tocábamos. Ahora nos concentramos más en tocar mejor. La experiencia suma para ser una mejor banda en todo sentido. Pasan generaciones y ya nos vienen a ver los abuelos, con sus nietos e hijos. La verdad es que lo tomamos con mucha naturalidad. Sabemos que somos clásicos pero tampoco nos dormimos en los laureles. Este año fue fabuloso para nosotros, somos la banda que representa a Argentina en Latinoamérica, desde México para abajo. Nuestro estilo es querido y reconocido por todo el continente y estamos ahí para mostrar nuestro rock pachanguero nacional, eso nos da mucha felicidad.



- En Bolivia tuvieron una reciprocidad interesante en cuanto al intercambio cultural...



- Totalmente, cuando vamos a los países limítrofes (Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile) allá son argentinos para nosotros y ellos nos tratan como si fuéramos locales allá. Eso es importante para nosotros. Como banda, creemos que toda Latinoamérica es un gran país en el que compartimos idiomas, gustos y costumbres. Para nosotros no hay fronteras y nos gustaría que fuera así algún día en la realidad.



- ¿Cómo maduraron en lo humano en todo estos años?



- Va pasando el tiempo y no nos damos cuenta, pero siempre hacemos cosas, pensando en giras, en videos, en conciertos, discos y notas. Pienso que empezamos al principio como amigos y seguimos con ese mismo espíritu, por más que los shows sean diferentes. Ahora tenemos unas panzas y años encima, no podemos bailar tanto, pero estamos más decadentes que nunca y no perdemos lo auténtico.



- ¿Los Decadentes están más allá del bien y del mal?



- Pienso que sí, tomamos las cosas con más tranquilidad. Hicimos un camino muy largo desde abajo, siempre fuimos independientes, nos hicimos conocidos en el boca en boca. Las épocas más duras pasaron y quedaron atrás. El tema de la plata y los egos son cosas que separan a las bandas. Tratamos de evitarlas y superarlas. Ahora continuamos, aunque los viejos agoten y uno se cansa porque el cuerpo se resiente, pero el cariño de la gente nos mantiene vivos. La música es un arte que se renueva cada vez que tocás en vivo. Eso hace seguir adelante, vemos los buenos ejemplos de Alberto Castillo y la Mona Jiménez, que al pasar los años, nunca dejaron de cantar. Nosotros haremos lo mismo.





DATO



Los Auténticos Decadentes. Este viernes 2 de agosto en Hugo Espectáculos (España 70 sur). A las 22 hs. Entradas: Online en www.masticket.com.ar; desde $500. Anticipadas en Farmacia Echegaray y Hoffman Instrumentos Musicales.