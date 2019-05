- ¿Cuál fue su primera impresión al conocer el teatro?

- El teatro es asombroso, es magnífico tener un centro cultural en una ciudad como San Juan. Cuando ayer estuve caminando por la noche, vi que había cientos de personas tomando mate, haciendo picnic alrededor de un concierto rock. Realmente es un imán para la gente. La cultura es importante para la comunidad y este lugar, lo representa.



- ¿Qué nivel ha encontrado al trabajar con los alumnos?

- La relación con San Juan es maravillosa. Fue lindo escucharlos y son talentosos. Son prometedores, hemos trabajado con sus habilidades y esperando que hagan música juntos, en estas dos semanas. Creo que nuestra meta más grande, y hablo por todos los doce profesores, es transmitir conocimientos con el fin de llegar a un nivel técnico musical y artístico superior. Esperamos juntar las piezas del rompecabezas y creo que estamos sembrando muchas semillas, queremos regarlas para que sean pronto grandes flores. Los niños son flexibles, tiernos y quieren observar todo, están emocionados de hacer esto.



- ¿Qué espera llevarse de este encuentro?

- Personalmente estoy inspirada en el hecho del deseo que estos chicos tienen de superación y aprendizaje, por eso hemos venido tantas veces; porque si hubiera tenido la sensación de que mi enseñanza no es tan importante y tan bien recibida, no tendría sentido estar aquí. Para nosotros es importante que la información que compartimos no sólo sea útil para los estudiantes, sino también para los profesores. Ambas partes en conjunto deben levantar el nivel. Quiero mucho a Argentina, por eso me gusta mucho que vengan los Virtuosi (la orquesta de cámara que dirige), veo con mucho placer cuando el público local los abraza cuando tocan. Hay una energía en dos vías, se cargan emotivamente recibiendo lo que el público les da.



- ¿Qué necesidades vio en los alumnos?

- Los chicos están hambrientos de información. Nuestra tarea es dar toda la mayor cantidad de información posible y que ellos puedan lograr hacer música de alto nivel.



- ¿Cómo se logra despertar la sensibilidad estética en los jóvenes?

- Yo pienso que la cuestión es cuánto talento hay ahí guardado y es una pregunta muy grande. Tengo un colega que sostiene que uno puede ser muy talentoso antes de los 7 años de edad, pero también después de los 70, pero en el medio, lo que debe haber realmente es trabajo duro. El resultado y la calidad está garantizado, pero deben practicar mucho. El arte es trabajo, por lo tanto, si bien es importante una buena guía, hay que estudiar.