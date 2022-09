La partida de Horacio "Marciano" Cantero ha impactado con tristeza a los sanjuaninos que conservan emotivos recuerdos de Los enanitos verdes, sobre todo de la época de los "80. Junto a Felipe Staiti y Daniel Piccolo, Cantero comenzó con sus recitales en pubs y salas de teatro de Mendoza, San Juan y San Luis. Recién en 1983 probaron suerte en los circuitos porteños, hasta que en 1984 se convirtieron en Revelación del Festival de La Falda de Córdoba. El despegue era inminente. El segundo LP Contrarreloj, se convirtió en un cofre de hits. Viña del Mar fue su consagración y la llave para entrar a toda Latinoamérica. Fue una etapa memorable y la escena rockera sanjuanina no fue indiferente a la fuerte influencia del trío mendocino, que había logrado trascender las fronteras cuyanas. Movilizados por la lamentable noticia, varios artistas locales se manifestaron en redes; y en concordancia, los consultados por DIARIO DE CUYO relataron cómo la música de Cantero dejó huellas profundas.



Una de esas voces fue Grachi Moreno, quien recordó con nostalgia aquellos años de primavera cultural, cuando Enanitos tocaba en el gimnasio Ambrossini (en el Palomar) y en el Estadio Cantoni. "Marciano logró conquistar no solo nuestros corazones, sino los de toda Latinoamérica. Un estilo de rock-pop que cautivó a jóvenes de los '80 y '90 mientras transitábamos nuestra secundaria. Sus temas sonaban en fiestas y patios de escuelas", recordó la cantante.



Muchos coinciden que el despegue de Los Enanitos provocó un punto de referencia único y también aquí los rockeros y poperos los tomaron como un modelo a seguir.



"La cercanía era muy buena, si bien también escuchábamos otras cosas, los que teníamos bandas acá nos criamos con sus sonidos. Además, sonaban muy bien en vivo y Cantero tenía un poder para crear hits, sencillos y claros, es una gran virtud que tuvo, en nuestra época de juventud la masividad fue tremenda", opinó Lucio Flores. En plena era de los casettes, los discos en auge y las llamadas telefónicas a las radios para que pasen una y otra vez los temas La muralla verde, Tus viejas cartas, Te vi en el tren, Cada vez que digo adiós, Por el resto, Sumar tiempo no es sumar amor y Lamento Boliviano, entre otros.



Los Enanitos, una banda emergente del interior de Cuyo, se subía al podio de otros gigantes como Zas, Virus, Soda Stereo y GIT. Para Fernando Aguilera, uno de los integrantes de Roxana Porcellana, fue un momento de esplendor insuperable: "Todos nosotros queríamos estar en ese lugar. Con los años nos dimos el gusto de compartir escenario con ellos, cuando se hizo un festival en Sportivo Desamparados. Eran muy buenos, una calidad poderosa con buenas melodías. A pesar de los años, ninguna banda sanjuanina pudo salir con esa proyección que ellos tenían. Nos hubiese encantado poder tener esa trascendencia que Enanitos tuvo", expresó el músico y conductor radial. Por último, Alejandro Segovia, de Plan B, apeló también a la memoria cuando fue parte de la banda ochentosa Natura: "Eran inspiración total. Recuerdo haber sacado y tocado casi todos sus hits de aquella época, que fueron muchos", dijo. Y reflexionó: "Pegó mucho que fueran del interior y que triunfaran. La verdad que fue inspirador para los que hacíamos música por aquellos tiempos".

ELLOS DICEN



Alejandro Segovia

"Cuando parte un músico que formó parte de la banda sonora de tu juventud es como que se te va un amigo. Eso sentí ayer cuando me enteré los de Marciano. Un gran creador de buenas canciones, un muy buen bajista y cantante, combinación que no es la más habitual. Su etapa solista ,aunque menos conocida, tuvo también buenos temas que forman parte de mi playlist".



Fernando Aguilera

"Todas sus canciones y sus discos son muy buenos. Pero el que más destaco es Big Bang, es el más poderoso que tiene Enanitos Verdes. Vale la pena y es una obra para redescubrir hoy. Las grandes canciones sonarán siempre, estén o no sus autores. Podrán seguir cien años más, así como El Polaco Goyeneche, Carlos Gardel, Spinetta, Gustavo Cerati, la música de Cantero y de Enanitos no pasarán al olvido. Se merecen ese lugar en la eternidad".





Lucio Flores

"Es una lástima su partida, duele y sabíamos que estaba mal. De alguna manera, nos marcó el camino y nos dijo que es posible llegar a ser grande desde una provincia. Dejó una estela tremenda en la música mendocina y pegó a muchos colegas. Enanitos llevan el estandarte que representa a muchos de nosotros en la música".



Carlos García

"Si bien tuvo un tiempo de auge en el país, llegó un momento en que pasó a ser música del recuerdo. Sin embargo, en México, en las comunidades latinas de Estados Unidos y en países de habla hispana, era muy reconocido. Desde mi punto de vista poco valorado por los argentinos, al menos no tuvo el reconocimiento que se merecía. Su labor artística fue muy bien vista por los colegas de distintos géneros".



Ángel Porco

"Marciano Cantero, un tremendo hacedor de hits. Showman, músico, cantante, compositor e intérprete. La verdad, una gran pérdida para el rock de Latinoamérica. Se fue un Grande de verdad".



Grachi Moreno

"Amo sus letras simples, pero tan llenas de contenido que siempre dieron un mensaje esperanzador hablando del amor, la amistad, el reencuentro. Vamos a extrañarlo todos aquellos quienes amamos el rock nacional, pero él perdurará con su música a través del tiempo".



Javier Gómez

"Yo estudiaba en la habitación de una casa del Barrio SMATA, de joven, era fan de Rush y de The Police. Cantero particularmente era lo máximo. Veía por fotos a Marciano Cantero, que era un bajista como el de Rush usando un bajo Rickenbacker. Enanitos tenía una formación parecida a The Police. Marciano fue lo que todos queríamos ser. Los Enanitos fueron unos changos que salieron de una provincia y eso significa mucho. Sonaban como las bandas que admiraba en casette. No solo es un día muy triste, también es un día para recordarlo a uno de los más grandes bajistas argentinos. Era un chabón como el del barrio de al lado".





Chichón Hernández

"En lo personal, compartí con él cuando cantó en el Anfiteatro del Auditorio Victoria solo, aún no formaba los Enanitos Verdes. Pasó el tiempo y compartimos festivales con Tótem, junto a Gustavo Carrizo y Ricardo Podestá. Algunos escenarios después con La Gente en el Chateu Rock de Córdoba. Cada vez que nos cruzábamos eran abrazos, camaradería y apoyo. Siempre Marciano era cálido, humilde y amistoso. No hay duda que seguiremos cantando sus canciones desde algún lugar del Universo".





Germán Güell

"Conozco a Los Enanitos Verdes en primera instancia por mi viejo. Y seguí su discografía hasta cierto punto. Había un orgullo y sentimiento cuyano muy especial, creo que trascendió a niveles que pocas bandas argentinas lo han hecho. Obviamente Cantero como compositor, es el pilar de crecimiento de la banda. Es muy doloroso, porque la influencia está en el ver que se puede llegar y lograr lo que sea con constancia y con trabajo. Mucha tristeza por lo que pasó, el tiempo sigue ponieno en alto a Los Enanitos y lo seguirá haciendo a partir de ahora mucho más'.