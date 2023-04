FOTOS MARCOS URISA

La modelo e influencer hizo acto de presencia para la inauguración de un emprendimiento inmobiliario. Habló con DIARIO DE CUYO sobre su momento personal y profesional.



Luces led multicolor, proyectores, una puesta sonora con ambientación de jazz, coctel con vino fino y tabla de picada para degustar. El escenario, las copas y los invitados e invitadas, la mesa servida. Faltaba ella, la figura central de una noche inaugural y auspiciosa para celebrar la apertura del complejo de departamentos de la firma Domum. Toda una puesta preparada, hasta un corralito para la avenida Urquiza incluida aguardaba por la presencia de la modelo Ana Carolina Ardohain, más conocida en el ambiente mediático como Pampita. Sorpresivamente para varias personas que casualmente circulaban, la conductora e influencer arribó a la provincia para promocionar el emprendimiento inmobiliario situado justo enfrente del Estadio Aldo Cantoni. Por supuesto que tal presencia no escapó a los flashes de las cámaras y de las ganas de algunas fans de poder tener ese momento único de hacerse una selfie para guardar como recuerdo. Efectivamente, Pampita fue el centro de todas las miradas y como DIARIO DE CUYO siguió sus pasos hasta el flamante edificio recientemente construido, la modelo manifestó su alegría por compartir el momento con el público. "Es un día especial para celebrar porque aquí hay familias que esperaron ansiosas tanto tiempo y ahora ya podrán estar en su nuevo hogar. Me siento feliz de participar en esta experiencia, porque este es el momento del broche de oro para ellos y hay muchas emociones de por medio. Que esté aquí para inaugurar su nueva vivienda deja mucha satisfacción", expresó a este medio.

Una celebridad. Pampita en el blanco de las cámaras de los invitados y de la prensa.



Si bien el viaje fue relámpago, la conductora pudo dar espacio a su cargada agenda de compromisos y llegar a San Juan, en medio de una intensa temporada que le toca atravesar, tanto en lo profesional como en lo personal. En este contexto, respondió que todo está marchando con el viento a favor en este 2023 que, para ella, apenas está comenzando: "Empecé este año con muchas cosas lindas. Primero, mi familia. Todos saben que mi familia lo es todo. Estoy muy contenta por lo que estoy pasando, mi familia está bien ensamblada y Anita que la pequeña está creciendo a toda velocidad. Y en lo laboral, súper bien. Es la última semana de El Hotel de los Famosos y estamos terminando, ojalá venga otra edición y también, con Los Ocho Escalones, que pueden seguir viéndome. La verdad que vendrán muchas sorpresas para este año y seguro nuevas oportunidades por llegar, pero todavía no puedo contar mucho", relató.



Reconoció que a partir de su primera participación en Bailando por un sueño (en 2008) fue un antes y un después en su carrera televisiva y que desde entonces se le abrió un camino lleno de posibilidades. "Todos los trabajos que hice sirvieron para resolver desafíos, para crecer y adaptarme. Estar en distintos roles es lo que me fortalece. Al pasar las dos temporadas de El Hotel de los Famosos, me demandó mucho trabajo, tiempo y ganas, pero le pusimos tanto amor a este proyecto que espero que se repita" y agregó: "Quiero también que lleguen cosas nuevas, aunque no tengo nada puntual, pero sí con volver a Pampita Online, que con mis amigas lo disfruto y me divierto mucho. Veremos si este año se da o el que viene, pero es una puerta siempre abierta".

El conjunto Boa Vida Impro brindó una suite de jazz para ambientar la fiesta.



Ser conductora y ser mamá, es un doble reto, pero ahora, también estar cerca de la escena política, debido a su relación con el diputado porteño de Juntos por el Cambio, Roberto García Moritán, su exposición se volvió más notoria en los medios. "Mi prioridad es ser mamá, en lo absoluto. Con el trabajo me voy arreglando y acomodando la agenda como puedo. Pero en lo político, con Roberto llevamos dos mundos distintos y definidos. Nos respetamos, nos apoyamos y admiramos mutuamente. Pero no lo mezclamos", aclaró.



Finalmente, expresó que exponer su vida privada al formato del reality show -en el caso de Pampita Online y su espacio en redes sociales- fue positivo para ella. "Lo disfruto mucho y lo comparto todo con mi familia. Ahora tenemos grandes momentos vividos y recuerdos que los chicos podrán tener y atesorar cuando sean grandes. Imágenes que cuentan cómo su hermanita vino al mundo hasta nuestra historia de amor con Robert. Ese material hecho con todo el amor del mundo, es para los demás también, porque me siento muy querida por la gente que quiere saber de nuestra intimidad", finalizó la animadora.