"La feria no se realizará este año", fue la primera definición de la directora de cultura de Rawson, Yazmín Sehara, a DIARIO DE CUYO, luego de que trascendiera el clima de malestar que hay en la comunidad artística local vinculada a la Feria de la Cultura Popular y el Libro. Desde 2009 y de manera ininterrumpida se lleva a cabo este encuentro en ese departamento, inclusive en tiempos de pandemia cuando adoptó un formato virtual, aunque sin resignar el grueso de sus actividades y propuestas culturales y artísticas. El principal factor que influyó en esta decisión es el presupuestario, según manifestó la funcionaria, que depende de la Secretaría de Deportes, Cultura y Educación de la Municipalidad de Rawson: "La decisión radica en la falta de presupuesto para afrontar todos los costos que implica llevar adelante la feria. Desde que se creó, siempre la feria fue financiada con fondos municipales, provinciales y nacionales. Lamentablemente este año nos faltó ese apoyo institucional, porque tales fondos no nos llegaron y el municipio por sí solo no puede sostener este evento".



En esa línea, la directora recordó que en la edición de 2022, la feria tuvo un costo total de 20 millones de pesos aproximadamente. "Este año el presupuesto aumentó considerablemente teniendo en cuenta la inflación y el contexto económico nacional, con un incremento de costos de más del 40% para la producción de la feria. Si el municipio tuviera que efectuar la feria, significaría ejecutar todo el presupuesto anual destinado a cultura y todavía faltaría plata porque quedarían cosas sin pagar. Los montos que manejan las municipalidades son muy inferiores respecto a un ministerio provincial o nacional", argumentó la funcionaria, quien agregó que "contamos con el mismo presupuesto municipal que el año pasado, entonces resulta muy complejo sostener y planificar la feria sin ayuda provincial o nacional".



Sehara reconoció que la suspensión repercutió de manera negativa en artistas y gestores culturales que trabajan para la feria, que fue pensada desde septiembre: "La respuesta obviamente no fue favorable ni positiva, claramente y en lo personal, es un dolor bastante grande, nos da pena que por esta situación no podamos hacerla. Para la industria cultural local, la feria es una herramienta de trabajo importante y muchos quedaron desmotivados y algunos enojados", comentó.



Otro factor determinante, señaló, fue que otra de las principales fuentes de financiación, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cambió sus prioridades para apoyar proyectos de este tipo. "Desde que falleció su anterior presidente, Juan José Ciácera, hubo un recambio de gestión y también de normativas, y el Consejo dispuso apoyar sólo dos eventos por provincia y la potestad de definir cuáles tienen que ser esos eventos la tiene el Gobernador y el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto no contamos más con este sostén desde el año pasado. Tanto el CFI como el Ministerio de Turismo y Cultura nos cubrían los gastos de técnica, artistas y escenario, que no es poco. La verdad que fue complicándose todo hasta ahora", dijo Sehara.



Por último, la funcionaria expresó su esperanza de que la feria regrese en 2024, aunque todavía no tiene en claro quiénes serían los sucesores del área y qué planes o intenciones habrá al respecto.



Desde el Concejo Deliberante de Rawson, a través de la exsecretaria de cultura y actualmente concejal, Lucía Muñoz, se presentó una declaración de repudio por la no realización de la feria, en clara oposición a la decisión del actual ejecutivo de suspenderla. Mientras que la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, como también miembros de la comunidad artística del municipio, manifestaron por redes sociales su descontento: "Expresa un signo de estos tiempos, de derrotas culturales y avances de ideas antidemocráticas. Desde las bibliotecas populares no podemos ni estamos dispuestos a entregar derechos. Solicitamos a las autoridades electas en el departamento y en la provincia que se expresen al respecto", detalló en un comunicado público por su cuenta oficial en Facebook.