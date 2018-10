La de mañana lunes será "La noche" del cantante sanjuanino Luciano Sagua. Es que, será transmitida su presentación en el programa La voz Argentina, el talent show que emite Telefe a las 21,15.

El propio músico de 35 años fue el encargado de difundir su aparición, en las redes. “Queridos amigos, el lunes estará presentándome en La Voz Argentina, que se emite por Telefé”, indicó.

Y agregó que “No importa cómo siga el trayecto porque desde que sonó el teléfono diciéndome: ‘Quedaste seleccionado’, hasta hoy puedo decir que he sido muy feliz. Es un momento muy importante en mi vida y hoy más que nunca necesito que me acompañes porque no importa lo que pase al finalizar la canción este será un show muy especial y aunque sólo va a durar 1 minuto 30 segundos estoy seguro de que será eterno. En mi corazón será eterno”.

Sagua fue uno de los 170 que llegaron a la instancia de "audiciones a ciegas” y se presentará ante Tini Stoessel, Axel, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

Esta es la segunda vez que el artista local se compite en un reality, en 2015 fue parte de Elegidos. ¿Se dará vuelta algún miembro del jurado?